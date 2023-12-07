https://ria.ru/20231207/shtorm-1914487945.html

Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля, заявили в Совбезе

Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля, заявили в Совбезе - РИА Новости, 08.12.2023

Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля, заявили в Совбезе

Шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов, заявил в интервью КП замсекретаря Совбеза РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-07T21:35

2023-12-07T21:35

2023-12-08T00:48

специальная военная операция на украине

россия

михаил попов

черное море

энтони блинкен

украина

дмитрий кулеба

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов, заявил в интервью КП замсекретаря Совбеза Михаил Попов. "Высота волн тогда доходила до 9 метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов", - отметил Попов.По его словам, примечательно, что это произошло в тот момент, когда в Брюсселе состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, где стороны обсуждали вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Черном море". При этом именно они ответственны за то, что черноморский бассейн стал на много лет опасным для движения судов."И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств", - посетовал собеседник издания.При этом, считает Попов, в случае новой трагедии пропаганда Запада обвинит во всем Россию"Ведь у Вашингтона и Лондона на такой случай наверняка заготовлена конспирологическая версия. Кстати, там на полном серьезе рассуждают о причастности России к использованию некоего климатического оружия – якобы мы сами и вызвали супершторм", - пояснил замсекретаря Совбеза. Он также выразил уверенность, что сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО – демилитаризацию и денацификацию Украины.

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004316.html

россия

черное море

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россия, михаил попов, черное море, энтони блинкен, украина, дмитрий кулеба, сильный шторм на черноморском побережье россии