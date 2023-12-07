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Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля, заявили в Совбезе - РИА Новости, 08.12.2023
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21:35 07.12.2023 (обновлено: 00:48 08.12.2023)
https://ria.ru/20231207/shtorm-1914487945.html
Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля, заявили в Совбезе
Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля, заявили в Совбезе - РИА Новости, 08.12.2023
Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля, заявили в Совбезе
Шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов, заявил в интервью КП замсекретаря Совбеза РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-07T21:35
2023-12-08T00:48
специальная военная операция на украине
россия
михаил попов
черное море
энтони блинкен
украина
дмитрий кулеба
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов, заявил в интервью КП замсекретаря Совбеза Михаил Попов. "Высота волн тогда доходила до 9 метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов", - отметил Попов.По его словам, примечательно, что это произошло в тот момент, когда в Брюсселе состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, где стороны обсуждали вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Черном море". При этом именно они ответственны за то, что черноморский бассейн стал на много лет опасным для движения судов."И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств", - посетовал собеседник издания.При этом, считает Попов, в случае новой трагедии пропаганда Запада обвинит во всем Россию"Ведь у Вашингтона и Лондона на такой случай наверняка заготовлена конспирологическая версия. Кстати, там на полном серьезе рассуждают о причастности России к использованию некоего климатического оружия – якобы мы сами и вызвали супершторм", - пояснил замсекретаря Совбеза. Он также выразил уверенность, что сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО – демилитаризацию и денацификацию Украины.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004316.html
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россия, михаил попов, черное море, энтони блинкен, украина, дмитрий кулеба, сильный шторм на черноморском побережье россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Попов, Черное море, Энтони Блинкен, Украина, Дмитрий Кулеба, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза Попов: ноябрьский шторм рассеял минные поля Украины

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов, заявил в интервью КП замсекретаря Совбеза Михаил Попов.
"Высота волн тогда доходила до 9 метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов", - отметил Попов.
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По его словам, примечательно, что это произошло в тот момент, когда в Брюсселе состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, где стороны обсуждали вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Черном море". При этом именно они ответственны за то, что черноморский бассейн стал на много лет опасным для движения судов.
"И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств", - посетовал собеседник издания.
При этом, считает Попов, в случае новой трагедии пропаганда Запада обвинит во всем Россию
"Ведь у Вашингтона и Лондона на такой случай наверняка заготовлена конспирологическая версия. Кстати, там на полном серьезе рассуждают о причастности России к использованию некоего климатического оружия – якобы мы сами и вызвали супершторм", - пояснил замсекретаря Совбеза.
Он также выразил уверенность, что сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО – демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил ПоповЧерное мореЭнтони БлинкенУкраинаДмитрий КулебаСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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