https://ria.ru/20231207/shkolnitsa-1914276041.html
Стали известны подробности ЧП в брянской гимназии
Стали известны подробности ЧП в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023
Стали известны подробности ЧП в брянской гимназии
Школьница пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков, после чего покончила с собой, рассказали РИА Новости очевидцы и подтвердил источник. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:07
2023-12-07T10:07
2023-12-07T12:33
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914318307_0:0:928:522_1920x0_80_0_0_783358ec378fc371c33fcad84765a85b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Школьница пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков, после чего покончила с собой, рассказали РИА Новости очевидцы и подтвердил источник.Ранее представитель экстренных служб сообщил о стрельбе в гимназии №5 в Брянске."Ученица восьмого класса пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков и покончила с собой. Детей эвакуировали", - сообщили очевидцы произошедшего.Эту информацию подтвердил агентству источник в региональных властях.
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии
Стали известны подробности ЧП в брянской гимназии
Очевидцы: девочка в Брянске ранила из ружья четырех учеников и покончила с собой
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Школьница пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков, после чего покончила с собой, рассказали РИА Новости очевидцы и подтвердил источник.
Ранее представитель экстренных служб сообщил о стрельбе в гимназии №5 в Брянске.
«
"Ученица восьмого класса пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков и покончила с собой. Детей эвакуировали", - сообщили очевидцы произошедшего.
Эту информацию подтвердил агентству источник в региональных властях.
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России