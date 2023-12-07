https://ria.ru/20231207/shkolnitsa-1914276041.html

Стали известны подробности ЧП в брянской гимназии

Стали известны подробности ЧП в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023

Стали известны подробности ЧП в брянской гимназии

Школьница пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков, после чего покончила с собой, рассказали РИА Новости очевидцы и подтвердил источник. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:07

2023-12-07T10:07

2023-12-07T12:33

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Школьница пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков, после чего покончила с собой, рассказали РИА Новости очевидцы и подтвердил источник.Ранее представитель экстренных служб сообщил о стрельбе в гимназии №5 в Брянске."Ученица восьмого класса пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков и покончила с собой. Детей эвакуировали", - сообщили очевидцы произошедшего.Эту информацию подтвердил агентству источник в региональных властях.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

брянск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии