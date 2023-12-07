https://ria.ru/20231207/shkaf-1914343359.html

В детском саду в Пермском крае шкаф упал на ребенка

В детском саду в Пермском крае шкаф упал на ребенка - РИА Новости, 07.12.2023

В детском саду в Пермском крае шкаф упал на ребенка

Следователи возбудили дело после падения шкафа на ребенка в детском саду в Пермском крае, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:33

2023-12-07T13:33

2023-12-07T13:33

происшествия

кудымкар

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело после падения шкафа на ребенка в детском саду в Пермском крае, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале. По данным ведомства, в октябре в детсаду пермского Кудымкара в раздевалке старшей группы на пятилетнего ребенка опрокинулся четырехсекционный шкаф для одежды, конструкция не была закреплена надлежащим образом. В результате воспитанник получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Кроме того, считают следователи, были существенно нарушены права малолетнего и его родителей на безопасные условия воспитания, обучения, содержания несовершеннолетнего. "В городе Кудымкаре возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского учреждения, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка (часть 2 статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас следователи устанавливают лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20231108/deti-1908267548.html

кудымкар

пермский край

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происшествия, кудымкар, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)