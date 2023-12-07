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На Сейшелах объявили режим ЧП после мощного взрыва и наводнений
На Сейшелах объявили режим ЧП после мощного взрыва и наводнений - РИА Новости, 07.12.2023
На Сейшелах объявили режим ЧП после мощного взрыва и наводнений
Президент Сейшельских островов Вавель Рамкалаван в четверг ввел в стране режим чрезвычайного положения в связи с крупным взрывом на складе взрывчатых веществ и... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:41
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент Сейшельских островов Вавель Рамкалаван в четверг ввел в стране режим чрезвычайного положения в связи с крупным взрывом на складе взрывчатых веществ и наводнения, вызванного продолжительными ливнями, но никто из туристов не пострадал, сообщает АТОР. "Действительно, несколько объектов туристической инфраструктуры были слегка подтоплены, но сейчас все вернулось в норму. Правительство приняло все меры предосторожности, гости Маэ и других островов могут спокойно наслаждаться отдыхом", – рассказала Главный секретарь по туризму в правительстве Сейшельских островов Шерин Франсис.По ее словам, международный аэропорт остается открытым и работоспособным. "Стоит подчеркнуть, что выполняются не только международные рейсы, но также и полеты между островами. Пассажиры могут спокойно приезжать и покидать пункты назначения", – заявила она.Жителей острова Маэ призвали не выходить на улицу, школы закрыты. Свободное перемещение разрешили только сотрудникам жизненно важных служб и тем, кто уже находился в пути. Ожидаемый срок действия режима чрезвычайного положения не сообщается. По данным местных СМИ, в результате взрыва, произошедшего ночью в среду на складе взрывчатых веществ компании CCCL в районе Провиденс, пострадали более 100 человек, некоторые из них были госпитализированы.
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в мире, сейшельские острова, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Сейшельские острова, Новости - Туризм, Туризм
На Сейшелах объявили режим ЧП после мощного взрыва и наводнений
На Сейшелах власти из-за наводнения и взрыва в промзоне объявили режим ЧП
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости.
Президент Сейшельских островов Вавель Рамкалаван в четверг ввел в стране режим чрезвычайного положения в связи с крупным взрывом на складе взрывчатых веществ и наводнения, вызванного продолжительными ливнями, но никто из туристов не пострадал, сообщает
АТОР.
"Действительно, несколько объектов туристической инфраструктуры были слегка подтоплены, но сейчас все вернулось в норму. Правительство приняло все меры предосторожности, гости Маэ и других островов могут спокойно наслаждаться отдыхом", – рассказала Главный секретарь по туризму в правительстве Сейшельских островов Шерин Франсис.
По ее словам, международный аэропорт остается открытым и работоспособным. "Стоит подчеркнуть, что выполняются не только международные рейсы, но также и полеты между островами. Пассажиры могут спокойно приезжать и покидать пункты назначения", – заявила она.
Жителей острова Маэ призвали не выходить на улицу, школы закрыты. Свободное перемещение разрешили только сотрудникам жизненно важных служб и тем, кто уже находился в пути.
Ожидаемый срок действия режима чрезвычайного положения не сообщается.
По данным местных СМИ, в результате взрыва, произошедшего ночью в среду на складе взрывчатых веществ компании CCCL в районе Провиденс
, пострадали более 100 человек, некоторые из них были госпитализированы.
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