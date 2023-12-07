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США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 07.12.2023
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18:24 07.12.2023 (обновлено: 19:24 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914460900.html
США расширили список антироссийских санкций
США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 07.12.2023
США расширили список антироссийских санкций
США в четверг расширили санкционный список, включив в него шесть физических и девять юридических лиц, в том числе из России, говорится в обнародованном... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:24
2023-12-07T19:24
сша
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
йемен
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США в четверг расширили санкционный список, включив в него шесть физических и девять юридических лиц, в том числе из России, говорится в обнародованном документе американского Минфина.Как следует из документа, рестрикции направлены на борьбу с терроризмом и преступлениями в киберпространстве. Под санкции попали граждане Йемена, Ливана, Турции, а также двое россиян: Андрей Коринец и Руслан Перетятько.Помимо этого, ограничения затронули ряд организаций, включая российское предприятие "Русстрой". Помимо него, в списке фигурируют компании, зарегистрированные в Великобритании, ОАЭ, Йемене, Ливане и Турции. Санкции по линии американского минфина подразумевают блокировку и изъятие имущества попавших под ограничения физлиц и юрлиц на территории США.Как утверждают в ведомстве, попавшие в санкционный список россияне были вовлечены в "хакерскую деятельность, нацеленную против физических и юридических лиц" в США, Великобритании и других странах. При этом Перетятько минфин США называет "сотрудником ФСБ". По данным ведомства, ранее аналогичные рестрикции в отношении этих двух граждан России ранее ввела Великобритания.Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии, йемен, в мире
США, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России, Йемен, В мире
США расширили список антироссийских санкций

США ввели санкции против шести физлиц и девяти юрлиц, в том числе из РФ

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США в четверг расширили санкционный список, включив в него шесть физических и девять юридических лиц, в том числе из России, говорится в обнародованном документе американского Минфина.
Как следует из документа, рестрикции направлены на борьбу с терроризмом и преступлениями в киберпространстве. Под санкции попали граждане Йемена, Ливана, Турции, а также двое россиян: Андрей Коринец и Руслан Перетятько.
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Помимо этого, ограничения затронули ряд организаций, включая российское предприятие "Русстрой". Помимо него, в списке фигурируют компании, зарегистрированные в Великобритании, ОАЭ, Йемене, Ливане и Турции. Санкции по линии американского минфина подразумевают блокировку и изъятие имущества попавших под ограничения физлиц и юрлиц на территории США.
Как утверждают в ведомстве, попавшие в санкционный список россияне были вовлечены в "хакерскую деятельность, нацеленную против физических и юридических лиц" в США, Великобритании и других странах. При этом Перетятько минфин США называет "сотрудником ФСБ". По данным ведомства, ранее аналогичные рестрикции в отношении этих двух граждан России ранее ввела Великобритания.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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