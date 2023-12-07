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Франция предложит ввести особый режим санкций ЕС против ХАМАС - РИА Новости, 07.12.2023
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16:24 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914417382.html
Франция предложит ввести особый режим санкций ЕС против ХАМАС
Франция предложит ввести особый режим санкций ЕС против ХАМАС - РИА Новости, 07.12.2023
Франция предложит ввести особый режим санкций ЕС против ХАМАС
Франция выступит с инициативой ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС, сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр на брифинге, который... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:24
2023-12-07T16:24
в мире
франция
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Франция выступит с инициативой ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС, сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр на брифинге, который транслировался в официальном аккаунте ведомства в YouTube. "Мы также предпримем инициативу и предложим особый европейский режим санкций против ХАМАС", - заявила Лежандр. Она отметила, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поднимет этот вопрос на встрече глав МИД в Брюсселе в понедельник. Лежандр напомнила, что Франция на национальном уровне "приняла меры против лидера ХАМАС, заморозив его активы с тем, чтобы расширить их на общеевропейский уровень". Ранее во французском МИД сообщали, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС в Газе Яхья Синвар, средства которого были заморожены французскими властями, не имеет активов в этой европейской стране, решение о заморозке было принято в качестве предпосылки для введения этой меры на общеевропейском уровне. В конце октября СМИ информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил ЕС ужесточить санкции против палестинского движения ХАМАС, по его мнению, ограничения должны быть аналогичны тем, которые введены против ИГИЛ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231207/khamas-1914246605.html
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в мире, франция, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Франция, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Франция предложит ввести особый режим санкций ЕС против ХАМАС

МИД: Франция предложит ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Франция выступит с инициативой ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС, сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр на брифинге, который транслировался в официальном аккаунте ведомства в YouTube.
"Мы также предпримем инициативу и предложим особый европейский режим санкций против ХАМАС", - заявила Лежандр.
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Она отметила, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поднимет этот вопрос на встрече глав МИД в Брюсселе в понедельник.
Лежандр напомнила, что Франция на национальном уровне "приняла меры против лидера ХАМАС, заморозив его активы с тем, чтобы расширить их на общеевропейский уровень".
Ранее во французском МИД сообщали, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС в Газе Яхья Синвар, средства которого были заморожены французскими властями, не имеет активов в этой европейской стране, решение о заморозке было принято в качестве предпосылки для введения этой меры на общеевропейском уровне.
В конце октября СМИ информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил ЕС ужесточить санкции против палестинского движения ХАМАС, по его мнению, ограничения должны быть аналогичны тем, которые введены против ИГИЛ*.
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В миреФранцияХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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