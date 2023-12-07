https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914417382.html

Франция предложит ввести особый режим санкций ЕС против ХАМАС

Франция предложит ввести особый режим санкций ЕС против ХАМАС - РИА Новости, 07.12.2023

Франция предложит ввести особый режим санкций ЕС против ХАМАС

Франция выступит с инициативой ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС, сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр на брифинге, который... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:24

2023-12-07T16:24

2023-12-07T16:24

в мире

франция

хамас

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Франция выступит с инициативой ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС, сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр на брифинге, который транслировался в официальном аккаунте ведомства в YouTube. "Мы также предпримем инициативу и предложим особый европейский режим санкций против ХАМАС", - заявила Лежандр. Она отметила, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поднимет этот вопрос на встрече глав МИД в Брюсселе в понедельник. Лежандр напомнила, что Франция на национальном уровне "приняла меры против лидера ХАМАС, заморозив его активы с тем, чтобы расширить их на общеевропейский уровень". Ранее во французском МИД сообщали, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС в Газе Яхья Синвар, средства которого были заморожены французскими властями, не имеет активов в этой европейской стране, решение о заморозке было принято в качестве предпосылки для введения этой меры на общеевропейском уровне. В конце октября СМИ информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил ЕС ужесточить санкции против палестинского движения ХАМАС, по его мнению, ограничения должны быть аналогичны тем, которые введены против ИГИЛ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231207/khamas-1914246605.html

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902925829.html

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в мире, франция, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году