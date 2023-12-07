https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914247077.html
Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России
Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России - РИА Новости, 07.12.2023
Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России
Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T02:25
2023-12-07T02:25
2023-12-07T02:59
япония
санкции в отношении россии
токио
фумио кисида
g7
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg
ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7."Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно – ограничения на косвенный импорт", - сообщил МИД.Саммит состоялся в среду, он подвел итоги председательства Японии в группе.
https://ria.ru/20231207/almazy-1914240764.html
япония
токио
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_58934b647f8656174864508d3575aee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, санкции в отношении россии, токио, фумио кисида, g7, россия, экономика
Япония, Санкции в отношении России, Токио, Фумио Кисида, G7, Россия, Экономика
Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России
МИД Японии: Токио введет санкции против компаний третьих стран за помощь России