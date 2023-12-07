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Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России - РИА Новости, 07.12.2023
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02:25 07.12.2023 (обновлено: 02:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914247077.html
Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России
Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России - РИА Новости, 07.12.2023
Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России
Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T02:25
2023-12-07T02:59
япония
санкции в отношении россии
токио
фумио кисида
g7
россия
экономика
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7."Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно – ограничения на косвенный импорт", - сообщил МИД.Саммит состоялся в среду, он подвел итоги председательства Японии в группе.
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япония, санкции в отношении россии, токио, фумио кисида, g7, россия, экономика
Япония, Санкции в отношении России, Токио, Фумио Кисида, G7, Россия, Экономика
Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России

МИД Японии: Токио введет санкции против компаний третьих стран за помощь России

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7.
"Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно – ограничения на косвенный импорт", - сообщил МИД.
Алмазы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Песков оценил угрозу санкций против российских алмазов
00:14
Саммит состоялся в среду, он подвел итоги председательства Японии в группе.
 
ЯпонияСанкции в отношении РоссииТокиоФумио КисидаG7РоссияЭкономика
 
 
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