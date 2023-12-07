https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914247077.html

Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России

Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России - РИА Новости, 07.12.2023

Япония анонсировала санкции против компаний третьих стран за помощь России

Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T02:25

2023-12-07T02:25

2023-12-07T02:59

япония

санкции в отношении россии

токио

фумио кисида

g7

россия

экономика

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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7."Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно – ограничения на косвенный импорт", - сообщил МИД.Саммит состоялся в среду, он подвел итоги председательства Японии в группе.

https://ria.ru/20231207/almazy-1914240764.html

япония

токио

россия

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япония, санкции в отношении россии, токио, фумио кисида, g7, россия, экономика