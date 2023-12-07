https://ria.ru/20231207/samolet-1914293384.html

В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета

В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета - РИА Новости, 07.12.2023

В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета

Окончательного решения о дальнейшей судьбе самолета, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, пока нет, ведутся переговоры со... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:25

2023-12-07T11:25

2023-12-07T11:25

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уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Окончательного решения о дальнейшей судьбе самолета, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, пока нет, ведутся переговоры со страховой компанией, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". "Пока окончательное решение не принято. Мы находимся в переговорном процессе со страховой компанией", – сказала собеседница агентства. "Уральские авиалинии" 8 ноября сообщали, что бортпроводники с того рейса вернулись к работе. В середине месяца глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что расследование инцидента пока не завершено.Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Ранее "Известия" сообщили, что севший в поле Airbus A320 не будут возвращать в эксплуатацию – чтобы убрать его с места посадки, самолет разберут на запчасти, а затем спишут в утиль.

https://ria.ru/20230922/samolet-1897925636.html

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