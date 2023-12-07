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В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета - РИА Новости, 07.12.2023
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Туризм
 
11:25 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/samolet-1914293384.html
В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета
В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета - РИА Новости, 07.12.2023
В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета
Окончательного решения о дальнейшей судьбе самолета, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, пока нет, ведутся переговоры со... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:25
2023-12-07T11:25
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уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Окончательного решения о дальнейшей судьбе самолета, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, пока нет, ведутся переговоры со страховой компанией, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". "Пока окончательное решение не принято. Мы находимся в переговорном процессе со страховой компанией", – сказала собеседница агентства. "Уральские авиалинии" 8 ноября сообщали, что бортпроводники с того рейса вернулись к работе. В середине месяца глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что расследование инцидента пока не завершено.Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Ранее "Известия" сообщили, что севший в поле Airbus A320 не будут возвращать в эксплуатацию – чтобы убрать его с места посадки, самолет разберут на запчасти, а затем спишут в утиль.
https://ria.ru/20230922/samolet-1897925636.html
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туризм, новости - туризм, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета

Решение о судьбе севшего в поле под Новосибирском самолета пока не принято

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Окончательного решения о дальнейшей судьбе самолета, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, пока нет, ведутся переговоры со страховой компанией, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".
"Пока окончательное решение не принято. Мы находимся в переговорном процессе со страховой компанией", – сказала собеседница агентства.
"Уральские авиалинии" 8 ноября сообщали, что бортпроводники с того рейса вернулись к работе. В середине месяца глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что расследование инцидента пока не завершено.
Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее "Известия" сообщили, что севший в поле Airbus A320 не будут возвращать в эксплуатацию – чтобы убрать его с места посадки, самолет разберут на запчасти, а затем спишут в утиль.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Самолет, севший в поле под Новосибирском, не имеет серьезных повреждений
22 сентября, 07:18
 
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