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Загоревшийся в аэропорту Улан-Удэ самолет Ту-204 направлялся в Китай
Загоревшийся в аэропорту Улан-Удэ самолет Ту-204 направлялся в Китай - РИА Новости, 07.12.2023
Загоревшийся в аэропорту Улан-Удэ самолет Ту-204 направлялся в Китай
Самолет Ту-204, двигатель которого загорелся во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, совершал грузовой рейс в Китай, сообщила пресс-служба Восточно-сибирской... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:01
2023-12-07T06:01
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УЛАН-УДЭ, 7 дек – РИА Новости. Самолет Ту-204, двигатель которого загорелся во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, совершал грузовой рейс в Китай, сообщила пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в четверг, что двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет. "Предварительно установлено, что утром 7 декабря 2023 года в аэропорту города Улан-Удэ при взлете воздушного судна авиакомпании "Авиастар" Ту-204, выполнявшего грузовой рейс "Улан-Удэ - Чжанчжоу", произошло возгорание левого двигателя, возникший пожар потушен", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. Как сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев, аэропорт работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html
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улан-удэ, китай, происшествия, алексей цыденов, ту-204
Улан-Удэ, Китай, Происшествия, Алексей Цыденов, Ту-204
Загоревшийся в аэропорту Улан-Удэ самолет Ту-204 направлялся в Китай
Самолет Ту-204, загоревщийся в аэропорту Улан-Удэ, совершал грузовой рейс в КНР
УЛАН-УДЭ, 7 дек – РИА Новости. Самолет Ту-204, двигатель которого загорелся во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, совершал грузовой рейс в Китай, сообщила пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.
Глава Бурятии Алексей Цыденов
сообщил в четверг, что двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет.
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"Предварительно установлено, что утром 7 декабря 2023 года в аэропорту города Улан-Удэ при взлете воздушного судна авиакомпании "Авиастар" Ту-204, выполнявшего грузовой рейс "Улан-Удэ - Чжанчжоу", произошло возгорание левого двигателя, возникший пожар потушен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Как сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев, аэропорт работает в штатном режиме.
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