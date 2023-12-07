https://ria.ru/20231207/samolet-1914254589.html

Загоревшийся в аэропорту Улан-Удэ самолет Ту-204 направлялся в Китай

Загоревшийся в аэропорту Улан-Удэ самолет Ту-204 направлялся в Китай - РИА Новости, 07.12.2023

Загоревшийся в аэропорту Улан-Удэ самолет Ту-204 направлялся в Китай

Самолет Ту-204, двигатель которого загорелся во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, совершал грузовой рейс в Китай, сообщила пресс-служба Восточно-сибирской... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T06:01

2023-12-07T06:01

2023-12-07T06:01

улан-удэ

китай

происшествия

алексей цыденов

ту-204

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УЛАН-УДЭ, 7 дек – РИА Новости. Самолет Ту-204, двигатель которого загорелся во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, совершал грузовой рейс в Китай, сообщила пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в четверг, что двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет. "Предварительно установлено, что утром 7 декабря 2023 года в аэропорту города Улан-Удэ при взлете воздушного судна авиакомпании "Авиастар" Ту-204, выполнявшего грузовой рейс "Улан-Удэ - Чжанчжоу", произошло возгорание левого двигателя, возникший пожар потушен", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. Как сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев, аэропорт работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html

https://ria.ru/20231205/an-12-1913855350.html

улан-удэ

китай

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улан-удэ, китай, происшествия, алексей цыденов, ту-204