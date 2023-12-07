https://ria.ru/20231207/samolet-1914251164.html
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель - РИА Новости, 07.12.2023
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель
Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T04:24
2023-12-07T04:24
2023-12-07T07:46
улан-удэ
байкал
происшествия
алексей цыденов
ту-204
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147680/41/1476804184_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_57b3ac7d3317ca24f33915284e9ba706.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 дек – РИА Новости. Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов."В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-Ту" загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.Как уточнила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет выполнял грузовой рейс в китайский город Чжанчжоу. Возгорание левого двигателя удалось потушить, никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.Аэропорт Улан-Удэ работает в штатном режиме."Авиастар-ТУ" — российская авиакомпания, оказывающая полный спектр услуг по авиаперевозке грузов. В парке компании Ту-204С и Boeing 757-200F.
https://ria.ru/20231205/an-12-1913855350.html
улан-удэ
байкал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147680/41/1476804184_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_21157d24ec8aa2787db393d7c6f8fc1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, байкал, происшествия, алексей цыденов, ту-204
Улан-Удэ, Байкал, Происшествия, Алексей Цыденов, Ту-204
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель
При взлете в Улан-Удэ загорелся левый двигатель самолета Ту-204