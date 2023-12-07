Рейтинг@Mail.ru
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 07.12.2023 (обновлено: 07:46 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/samolet-1914251164.html
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель - РИА Новости, 07.12.2023
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель
Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T04:24
2023-12-07T07:46
улан-удэ
байкал
происшествия
алексей цыденов
ту-204
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147680/41/1476804184_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_57b3ac7d3317ca24f33915284e9ba706.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 дек – РИА Новости. Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов."В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-Ту" загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.Как уточнила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет выполнял грузовой рейс в китайский город Чжанчжоу. Возгорание левого двигателя удалось потушить, никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.Аэропорт Улан-Удэ работает в штатном режиме."Авиастар-ТУ" — российская авиакомпания, оказывающая полный спектр услуг по авиаперевозке грузов. В парке компании Ту-204С­ и Boeing 757-200F­.
https://ria.ru/20231205/an-12-1913855350.html
улан-удэ
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147680/41/1476804184_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_21157d24ec8aa2787db393d7c6f8fc1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
улан-удэ, байкал, происшествия, алексей цыденов, ту-204
Улан-Удэ, Байкал, Происшествия, Алексей Цыденов, Ту-204
У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель

При взлете в Улан-Удэ загорелся левый двигатель самолета Ту-204

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет ТУ-204-300
Самолет ТУ-204-300 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Самолет ТУ-204-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 7 дек – РИА Новости. Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«
"В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-Ту" загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Как уточнила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет выполнял грузовой рейс в китайский город Чжанчжоу. Возгорание левого двигателя удалось потушить, никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Аэропорт Улан-Удэ работает в штатном режиме.
"Авиастар-ТУ" — российская авиакомпания, оказывающая полный спектр услуг по авиаперевозке грузов. В парке компании Ту-204С­ и Boeing 757-200F­.
Самолет Ан-12 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
5 декабря, 13:00
 
Улан-УдэБайкалПроисшествияАлексей ЦыденовТу-204
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала