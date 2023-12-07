https://ria.ru/20231207/samolet-1914251164.html

У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель

У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель - РИА Новости, 07.12.2023

У Ту-204 при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель

Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T04:24

2023-12-07T04:24

2023-12-07T07:46

улан-удэ

байкал

происшествия

алексей цыденов

ту-204

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УЛАН-УДЭ, 7 дек – РИА Новости. Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов."В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-Ту" загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.Как уточнила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет выполнял грузовой рейс в китайский город Чжанчжоу. Возгорание левого двигателя удалось потушить, никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.Аэропорт Улан-Удэ работает в штатном режиме."Авиастар-ТУ" — российская авиакомпания, оказывающая полный спектр услуг по авиаперевозке грузов. В парке компании Ту-204С­ и Boeing 757-200F­.

https://ria.ru/20231205/an-12-1913855350.html

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улан-удэ, байкал, происшествия, алексей цыденов, ту-204