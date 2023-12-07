https://ria.ru/20231207/rzhd-1914452068.html

РЖД увеличат число поездов дальнего следования

РЖД увеличат число поездов дальнего следования - РИА Новости, 07.12.2023

РЖД увеличат число поездов дальнего следования

Холдинг "Российские железные дороги" увеличит количество пар поездов дальнего следования в графике движения 2023-2024 на 16% по отношению к аналогичному периоду РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:58

2023-12-07T17:58

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" увеличит количество пар поездов дальнего следования в графике движения 2023-2024 на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 614 пар, сообщил журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. "Это станет возможным за счёт увеличения количества пар поездов дальнего следования — 614 пар (+16% к прошлому году), увеличения их составности и назначения новых двухэтажных поездов", - сказал он. Новый график движения начнется действовать с 10 декабря с 00.00 мск на всей сети российских железных дорог, а закончит - 8 декабря 2024 года. Колесников отметил, что количество двухэтажных поездов на сети РЖД в 2024 году увеличится до 31 пары на 23 маршрутах против 29 пар на 21 маршруте на текущий момент. Новые появятся, прежде всего, на южном направлении между Москвой и Адлером, Имеретинским курортом, Чебоксарами и между Уфой и Имеретинским курортом. Кроме того, маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 243 пары и составит 4585 пар, что на 5,6% больше уровня предыдущего года, подчеркнул Колесников. В международном сообщении в новом графике движения будут курсировать 56 пассажирских поездов. "У нас восстанавливается международное сообщение, например, на графике 2023/2024 у нас назначено дополнительно поезда в Минск с нескольких отправлений России", - заключил Колесников.

https://ria.ru/20231201/rzhd-1913047636.html

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