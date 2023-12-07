https://ria.ru/20231207/rzhd-1914452068.html
РЖД увеличат число поездов дальнего следования
РЖД увеличат число поездов дальнего следования - РИА Новости, 07.12.2023
РЖД увеличат число поездов дальнего следования
Холдинг "Российские железные дороги" увеличит количество пар поездов дальнего следования в графике движения 2023-2024 на 16% по отношению к аналогичному периоду РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:58
2023-12-07T17:58
2023-12-07T17:58
ржд
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912420235_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_216391ebef513439561b39dfed55864f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" увеличит количество пар поездов дальнего следования в графике движения 2023-2024 на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 614 пар, сообщил журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. "Это станет возможным за счёт увеличения количества пар поездов дальнего следования — 614 пар (+16% к прошлому году), увеличения их составности и назначения новых двухэтажных поездов", - сказал он. Новый график движения начнется действовать с 10 декабря с 00.00 мск на всей сети российских железных дорог, а закончит - 8 декабря 2024 года. Колесников отметил, что количество двухэтажных поездов на сети РЖД в 2024 году увеличится до 31 пары на 23 маршрутах против 29 пар на 21 маршруте на текущий момент. Новые появятся, прежде всего, на южном направлении между Москвой и Адлером, Имеретинским курортом, Чебоксарами и между Уфой и Имеретинским курортом. Кроме того, маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 243 пары и составит 4585 пар, что на 5,6% больше уровня предыдущего года, подчеркнул Колесников. В международном сообщении в новом графике движения будут курсировать 56 пассажирских поездов. "У нас восстанавливается международное сообщение, например, на графике 2023/2024 у нас назначено дополнительно поезда в Минск с нескольких отправлений России", - заключил Колесников.
https://ria.ru/20231201/rzhd-1913047636.html
https://ria.ru/20231113/robot-1909149448.html
https://ria.ru/20231207/poezd-1914397679.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912420235_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a969e4515055f7414ac0d651b5868e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, москва, общество
РЖД увеличат число поездов дальнего следования
РЖД увеличат число поездов дальнего следования в новом графике движения на 16%
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" увеличит количество пар поездов дальнего следования в графике движения 2023-2024 на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 614 пар, сообщил журналистам замглавы РЖД Иван Колесников.
"Это станет возможным за счёт увеличения количества пар поездов дальнего следования — 614 пар (+16% к прошлому году), увеличения их составности и назначения новых двухэтажных поездов", - сказал он.
РЖД начинают бесплатные перевозки блокадников
Новый график движения начнется действовать с 10 декабря с 00.00 мск на всей сети российских железных дорог, а закончит - 8 декабря 2024 года.
Колесников отметил, что количество двухэтажных поездов на сети РЖД в 2024 году увеличится до 31 пары на 23 маршрутах против 29 пар на 21 маршруте на текущий момент. Новые появятся, прежде всего, на южном направлении между Москвой и Адлером, Имеретинским курортом, Чебоксарами и между Уфой и Имеретинским курортом.
РЖД планируют запустить на вокзалах роботов-носильщиков
Кроме того, маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 243 пары и составит 4585 пар, что на 5,6% больше уровня предыдущего года, подчеркнул Колесников.
В международном сообщении в новом графике движения будут курсировать 56 пассажирских поездов.
"У нас восстанавливается международное сообщение, например, на графике 2023/2024 у нас назначено дополнительно поезда в Минск с нескольких отправлений России", - заключил Колесников.
Поезд с обновленным интерьером СВ отправился из Владивостока в Хабаровск