https://ria.ru/20231207/rspp-1914462973.html

РСПП подвел итоги индексов по устойчивому развитию за 10 лет

РСПП подвел итоги индексов по устойчивому развитию за 10 лет - РИА Новости, 07.12.2023

РСПП подвел итоги индексов по устойчивому развитию за 10 лет

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошло расширенное заседание Комитета по корпоративной ответственности и устойчивому развитию... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:42

2023-12-07T18:42

2023-12-07T18:42

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914464612_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_100dd5e68b2ad93d2e3b24e2984b3723.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошло расширенное заседание Комитета по корпоративной ответственности и устойчивому развитию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Заседание было посвящено итогам 2023 года и десятилетию проекта по расчету индексов РСПП по устойчивому развитию (ESG-индексов), которые стали первым в России инструментом комплексной независимой оценки компаний. "Десять лет назад мы с первыми расчетами ESG-индексов стали новаторами. Сейчас индексы рассчитываются рейтинговыми агентствами и МосБиржей, и другими организациями", - уточнил вице-президент РСПП по социальной политике и трудовым отношениям Виктор Черепов. Спикер отметил, что в рамках новой Премии "Лидеры ответственного бизнеса", которая учреждена по поручению президента РФ, среди основных критериев оценки - выпуск нефинансовой отчетности, степень открытости компаний, позиция компаний в Индексах РСПП и других рейтингах по устойчивому развитию, за это будут начисляться дополнительные баллы. Победители и Лауреаты Премии будут объявлены на очередном съезде РСПП в феврале 2024 года. "ESG-индексы – первый в России инструмент оценки компаний по факторам устойчивого развития, включающий социально-экологические и управленческие аспекты в тесной связи с экономической результативностью", - констатировала управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова. Она подчеркнула, что в международной базе данных по индексам и рейтингам устойчивого развития в 2013 году было 150+ инструментов независимой оценки, в 2017 году – уже 250+, а сейчас в мире существуют уже 650+ инструментов независимой оценки в контексте устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса. "В 2019 году на основе индексов РСПП на МосБирже стали рассчитываться фондовые ESG-индексы, что стало толчком к дополнительному развитию нашего проекта", - сказала Феоктистова. Спикер подчеркнула, что инструменты регулярно актуализируются. Качество расчетов ESG-индексов РСПП ежегодно подтверждается аудиторами в ходе проверки точности оценки, а также ее соответствия утвержденной методологии. На заседании прозвучали выступления компаний из числа тех, которые на протяжении многих лет входили в Индексы РСПП: Владимир Жуков, вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию ПАО ГМК "Норильский никель", Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию ПАО "СИБУР Холдинг", Александр Шарабайко, заместитель генерального директора по международным проектам, Член Правления ПАО "ФосАгро", Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании "Металлоинвест". "Такие индексы и рейтинги дают нам возможность сверять часы и видеть те направления, в развитии которых нам нужно двигаться", - рассказала Мазанова. Несмотря на геополитические пертурбации, тема устойчивого развития по-прежнему остается актуальной для российского бизнеса. "Мне кажется, что мы будем продолжать эти встречи еще много лет, потому что цели устойчивого развития остаются в повестке дня в любое время и у любого государства", - отметил Шарабайко. Подводя итоги 10-летия Индексов РСПП Дипломами были отмечены компании, которые все эти годы занимали верхние позиции Индексов РСПП: ПАО "Газпром", ПАО "ЛУКОЙЛ", Компания "Металлоинвест", ПАО "Северсталь", ПАО ГМК "Норильский никель".

https://ria.ru/20230911/koridor-1895448407.html

https://ria.ru/20231130/rets-1912990010.html

https://ria.ru/20230803/razvitie-1887988661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский союз промышленников и предпринимателей