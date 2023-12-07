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Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза
Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза
РИМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ по темпам роста опережает все страны Европейского союза, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:56
2023-12-07T14:56
2023-12-07T16:00
россия
экономика
владимир путин
европа
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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РИМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ по темпам роста опережает все страны Европейского союза, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Россия - крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза", - сказал Путин.
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россия, экономика, владимир путин, европа
Россия, Экономика, Владимир Путин, Европа, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза
Путин: Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза