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Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза - РИА Новости, 07.12.2023
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14:56 07.12.2023 (обновлено: 16:00 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/rost-1914374845.html
Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза
Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза
РИМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ по темпам роста опережает все страны Европейского союза, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:56
2023-12-07T16:00
россия
экономика
владимир путин
европа
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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РИМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ по темпам роста опережает все страны Европейского союза, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Россия - крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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россия, экономика, владимир путин, европа
Россия, Экономика, Владимир Путин, Европа, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза

Путин: Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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РИМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ по темпам роста опережает все страны Европейского союза, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Россия - крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза", - сказал Путин.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
23 ноября, 08:00
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир ПутинЕвропа
 
 
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