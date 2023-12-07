https://ria.ru/20231207/rost-1914374845.html

Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза

Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза - РИА Новости, 07.12.2023

Путин заявил, что Россия по темпу роста опережает все страны Евросоюза

РИМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ по темпам роста опережает все страны Европейского союза, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:56

2023-12-07T14:56

2023-12-07T16:00

россия

экономика

владимир путин

европа

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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РИМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ по темпам роста опережает все страны Европейского союза, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Россия - крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

россия

европа

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2023

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россия, экономика, владимир путин, европа