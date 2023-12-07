https://ria.ru/20231207/rossiya-1914465254.html

Премьер Словакии заявил о важности диалога с Россией

Премьер Словакии заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 07.12.2023

Премьер Словакии заявил о важности диалога с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы, отвергнув представление о необходимости из-за конфликта на... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:42

2023-12-07T18:42

2023-12-07T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

словакия

украина

роберт фицо

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

БРАТИСЛАВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы, отвергнув представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует. Фицо 30 ноября принял послов США и России. Он отмечал, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки". Премьер также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений". "Я подтверждаю, что в офисе правительства была встреча с послами России и США. Содержание этих встреч было стандартным, потому что Словакия это страна, которая имела и будет иметь дружеские отношения с каждой страной в мире, которая также заинтересована в этом… Дамы и господа, я хочу открыто сказать, что отвергаю представление о том, что России не существует, Россия была, есть и будет", - заявил Фицо в ходе ответов на вопросы в парламенте. По его мнению, в какой-то момент конфликт на Украине закончится и произойдет "значительная стандартизация отношений" с Россией. "Россия в прошлом была важным партнером Словакии, но сегодня я должен констатировать, что отношения практически мертвы. Сегодня наше посольство в Москве, как и представительство России в Братиславе, находится в полной изоляции, ни с кем не встречаются, но я не думаю, что это правильно, мы должны разговаривать, если мы не будем разговаривать, тогда не будет продвижения", - сказал Фицо. По его словам, он ранее сказал послу России, что считает использование военной силы на Украине нарушением международного права. "Но это не значит, что я не встречусь с ним и не подам ему руку, ведь то же самое мы сказали, когда была использована военная сила в Ираке… а сейчас я что не должны иметь нормальные отношения с послом США? Или нужно делать вид, что США не существует?", - отметил Фицо. Премьер Словакии добавил, что республика будет придерживаться своих собственных интересов в вопросах внешней политики.

https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913664180.html

https://ria.ru/20231130/slovakiya-1912980335.html

россия

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, ситуация в днр и лнр