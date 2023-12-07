https://ria.ru/20231207/rossiya-1914376327.html

Путин заявил о выгоде работы в России

Путин заявил о выгоде работы в России - РИА Новости, 07.12.2023

Путин заявил о выгоде работы в России

Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:00

2023-12-07T15:00

2023-12-07T16:00

россия

экономика

владимир путин

втб

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками, опытом поколений: купцов, предпринимателей, бизнесменов по всему миру", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231130/aktivy-1912923667.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, втб