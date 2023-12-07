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Путин заявил о выгоде работы в России - РИА Новости, 07.12.2023
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15:00 07.12.2023 (обновлено: 16:00 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/rossiya-1914376327.html
Путин заявил о выгоде работы в России
Путин заявил о выгоде работы в России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил о выгоде работы в России
Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:00
2023-12-07T16:00
россия
экономика
владимир путин
втб
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками, опытом поколений: купцов, предпринимателей, бизнесменов по всему миру", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231130/aktivy-1912923667.html
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россия, экономика, владимир путин, втб
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил о выгоде работы в России

Путин: работать с Россией и в ней было, есть и будет выгодно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками, опытом поколений: купцов, предпринимателей, бизнесменов по всему миру", - сказал Путин.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку
30 ноября, 15:01
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир ПутинВТБ
 
 
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