https://ria.ru/20231207/rossiya-1914376327.html
Путин заявил о выгоде работы в России
Путин заявил о выгоде работы в России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил о выгоде работы в России
Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:00
2023-12-07T15:00
2023-12-07T16:00
россия
экономика
владимир путин
втб
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками, опытом поколений: купцов, предпринимателей, бизнесменов по всему миру", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231130/aktivy-1912923667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин, втб
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил о выгоде работы в России
Путин: работать с Россией и в ней было, есть и будет выгодно
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками, опытом поколений: купцов, предпринимателей, бизнесменов по всему миру", - сказал Путин.
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