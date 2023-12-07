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Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых - РИА Новости, 07.12.2023
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13:18 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/rossiya-1914337076.html
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых - РИА Новости, 07.12.2023
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых
России надо окончательно очнуться от "либерального" дурмана 1990-х годов и вернуться на свой самобытный путь, имеющий тысячелетнюю историю, заявил директор... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:18
2023-12-07T13:18
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. России надо окончательно очнуться от "либерального" дурмана 1990-х годов и вернуться на свой самобытный путь, имеющий тысячелетнюю историю, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Лидеры и народы подавляющего большинства государств планеты давно распознали двуличную сущность Запада, насаждающего "порядок, основанный на правилах", и уже не верят "его сладким посулам и лживым обещаниям", написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". "Глобальное пробуждение необратимо", - верит он. "Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального "дурмана" 1990-х годов и вернуться к истокам. У нас свой путь. Россия — самобытная страна-цивилизация с тысячелетней историей, которую нельзя забывать и уж тем более предавать", - подчеркнул Нарышкин. Именно по этой причине было принято решение в целях восстановления исторической справедливости установить на территории штаб-квартиры СВР России в московском районе Ясенево памятник выдающемуся государственному деятелю, основателю органов отечественной внешней разведки Феликсу Дзержинскому - "символу целеустремленности, бескорыстия, решительности, герою, до конца остававшемуся преданным идее построения нового, справедливого мира", отметил Нарышкин. Памятник открылся 11 сентября нынешнего года.
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых

Нарышкин: России нужно окончательно вернуться на тысячелетний самобытный путь

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. России надо окончательно очнуться от "либерального" дурмана 1990-х годов и вернуться на свой самобытный путь, имеющий тысячелетнюю историю, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Лидеры и народы подавляющего большинства государств планеты давно распознали двуличную сущность Запада, насаждающего "порядок, основанный на правилах", и уже не верят "его сладким посулам и лживым обещаниям", написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". "Глобальное пробуждение необратимо", - верит он.
"Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального "дурмана" 1990-х годов и вернуться к истокам. У нас свой путь. Россия — самобытная страна-цивилизация с тысячелетней историей, которую нельзя забывать и уж тем более предавать", - подчеркнул Нарышкин.
Именно по этой причине было принято решение в целях восстановления исторической справедливости установить на территории штаб-квартиры СВР России в московском районе Ясенево памятник выдающемуся государственному деятелю, основателю органов отечественной внешней разведки Феликсу Дзержинскому - "символу целеустремленности, бескорыстия, решительности, герою, до конца остававшемуся преданным идее построения нового, справедливого мира", отметил Нарышкин. Памятник открылся 11 сентября нынешнего года.
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