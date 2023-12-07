https://ria.ru/20231207/rossiya-1914337076.html

Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых

Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых - РИА Новости, 07.12.2023

Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых

России надо окончательно очнуться от "либерального" дурмана 1990-х годов и вернуться на свой самобытный путь, имеющий тысячелетнюю историю, заявил директор... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:18

2023-12-07T13:18

2023-12-07T13:18

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. России надо окончательно очнуться от "либерального" дурмана 1990-х годов и вернуться на свой самобытный путь, имеющий тысячелетнюю историю, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Лидеры и народы подавляющего большинства государств планеты давно распознали двуличную сущность Запада, насаждающего "порядок, основанный на правилах", и уже не верят "его сладким посулам и лживым обещаниям", написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". "Глобальное пробуждение необратимо", - верит он. "Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального "дурмана" 1990-х годов и вернуться к истокам. У нас свой путь. Россия — самобытная страна-цивилизация с тысячелетней историей, которую нельзя забывать и уж тем более предавать", - подчеркнул Нарышкин. Именно по этой причине было принято решение в целях восстановления исторической справедливости установить на территории штаб-квартиры СВР России в московском районе Ясенево памятник выдающемуся государственному деятелю, основателю органов отечественной внешней разведки Феликсу Дзержинскому - "символу целеустремленности, бескорыстия, решительности, герою, до конца остававшемуся преданным идее построения нового, справедливого мира", отметил Нарышкин. Памятник открылся 11 сентября нынешнего года.

https://ria.ru/20231104/putin-1907435826.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность