Трагедия. Такер Карлсон сделал шокирующее заявление о России
Ведущий Карлсон: Россия победит не только Украину, но и США
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена врала, когда во всеуслышание допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.
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"Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы — или что-то в этом роде. Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", — сказал он.
Карлсон добавил, что администрация Байдена никогда не признается, что поддержка Украины обернулась трагедией.
Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.
Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.
Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты вооружений сокращаются.