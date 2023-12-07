https://ria.ru/20231207/rossiya-1914267335.html

Трагедия. Такер Карлсон сделал шокирующее заявление о России

Трагедия. Такер Карлсон сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 07.12.2023

Трагедия. Такер Карлсон сделал шокирующее заявление о России

Администрация президента США Джо Байдена врала, когда во всеуслышание допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной, заявил американский... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:15

2023-12-07T09:15

2023-12-07T11:17

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена врала, когда во всеуслышание допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X. "Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы — или что-то в этом роде. Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", — сказал он.Карлсон добавил, что администрация Байдена никогда не признается, что поддержка Украины обернулась трагедией. Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты вооружений сокращаются.

https://ria.ru/20231207/ssha-1914273831.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914292893.html

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в мире, украина, россия, такер карлсон, джо байден