https://ria.ru/20231207/rf-1914446451.html

Российское посольство ответило на обвинения Британии во вмешательстве

Российское посольство ответило на обвинения Британии во вмешательстве - РИА Новости, 07.12.2023

Российское посольство ответило на обвинения Британии во вмешательстве

Правящая партия консерваторов в Великобритании, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела, хочет заручиться голосами избирателей перед будущими... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:41

2023-12-07T17:41

2023-12-07T23:37

в мире

россия

великобритания

лондон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Правящая партия консерваторов в Великобритании, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела, хочет заручиться голосами избирателей перед будущими выборами, а также показать мнимое лидерство Соединенного Королевства на антироссийском фронте, заявили в посольстве России в Лондоне."Британский МИД громко озвучивает голословные обвинения по извлеченным из нафталина мифам, бытовавшим по большей части в период 2018-2019 гг. Понятно, что выдвинуты они с сугубо политическими, конъюнктурными целями — в попытке обеспечить правительству консерваторов поддержку накануне выборов, а также продемонстрировать зарубежным партнерам мнимое британское лидерство на антироссийском фронте", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.Кроме того, в диппредставительстве указали, что действия Лондона, вероятно, также призваны создать дополнительную рекламу дорогостоящему британскому Национальному центру кибербезопасности, "хотя в его способности произвести атрибуцию подобных кибернападений у нас остаются весомые сомнения"."В ответ с нашей стороны было заявлено, что в отсутствие конкретных доказательств у нас нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям. Напомнили, что до начала специальной военной операции на Украине Россия неоднократно предлагала Лондону наладить профессиональный диалог по вызывающим обеспокоенность происшествиям в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Однако британская сторона всякий раз отказывалась от наших предложений", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.В российской дипмиссии также отметили, что ранее предъявленное британской стороне настоятельное требование прекратить агрессивную линию, направленную на милитаризацию ИКТ-пространства, остается без какой-либо реакции официального Лондона.Ранее в Лондоне заявили, что российские спецслужбы якобы предпринимали неоднократные попытки кибератак, нацеливались на высокопоставленные лица и важные предприятия с целью получить информацию и использовать ее "для вмешательства в политику и демократические процессы Великобритании".По утверждениям МИД Соединенного Королевства, некоторые атаки привели к утечке документов, однако попытки вмешательства "не были успешными".Великобритания также ввела санкции против двух россиян, якобы связанных с группой Callisto, на которую возлагают ответственность за совершение кибератак. Один из них указан в санкционном списке как сотрудник разведки ФСБ.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html

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в мире, россия, великобритания, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)