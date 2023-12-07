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Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне - РИА Новости, 07.12.2023
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13:41 07.12.2023 (обновлено: 13:50 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/rf-1914345733.html
Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне
Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне
Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в обороне, чтобы оно было направлено на поддержку общих интересов двух стран, соответствующее... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:41
2023-12-07T13:50
в мире
россия
саудовская аравия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в обороне, чтобы оно было направлено на поддержку общих интересов двух стран, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.&quot;В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на поддержку и достижение общих интересов двух стран. Стороны подтвердили свое стремление укреплять нынешнее сотрудничество и координацию в области безопасности по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая борьбу с преступностью во всех ее формах, борьбу с терроризмом и экстремизмом и их финансированием, а также обмен информацией в целях противодействия террористическим организациям, таким образом, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в двух странах&quot;, - говорится в сообщении.
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в мире, россия, саудовская аравия
В мире, Россия, Саудовская Аравия
Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне

РФ и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в обороне, чтобы оно было направлено на поддержку общих интересов двух стран, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
«

"В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на поддержку и достижение общих интересов двух стран. Стороны подтвердили свое стремление укреплять нынешнее сотрудничество и координацию в области безопасности по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая борьбу с преступностью во всех ее формах, борьбу с терроризмом и экстремизмом и их финансированием, а также обмен информацией в целях противодействия террористическим организациям, таким образом, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в двух странах", - говорится в сообщении.

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