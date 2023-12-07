https://ria.ru/20231207/rf-1914345733.html

Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне

Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне - РИА Новости, 07.12.2023

Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне

Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в обороне, чтобы оно было направлено на поддержку общих интересов двух стран, соответствующее... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:41

2023-12-07T13:41

2023-12-07T13:50

в мире

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в обороне, чтобы оно было направлено на поддержку общих интересов двух стран, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля."В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на поддержку и достижение общих интересов двух стран. Стороны подтвердили свое стремление укреплять нынешнее сотрудничество и координацию в области безопасности по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая борьбу с преступностью во всех ее формах, борьбу с терроризмом и экстремизмом и их финансированием, а также обмен информацией в целях противодействия террористическим организациям, таким образом, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в двух странах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/opek-1914345365.html

россия

саудовская аравия

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в мире, россия, саудовская аравия