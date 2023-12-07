Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне
РФ и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в обороне, чтобы оно было направлено на поддержку общих интересов двух стран, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
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"В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на поддержку и достижение общих интересов двух стран. Стороны подтвердили свое стремление укреплять нынешнее сотрудничество и координацию в области безопасности по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая борьбу с преступностью во всех ее формах, борьбу с терроризмом и экстремизмом и их финансированием, а также обмен информацией в целях противодействия террористическим организациям, таким образом, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в двух странах", - говорится в сообщении.