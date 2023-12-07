https://ria.ru/20231207/rf-1914291834.html

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии

Один из получивших ранение в брянской гимназии находится в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:56

2023-12-07T10:56

2023-12-07T12:27

происшествия

россия

стрельба в брянской гимназии

брянск

алексей кузнецов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один из получивших ранение в брянской гимназии находится в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Один из получивших ранение находится в тяжелом состоянии",- сказал Кузнецов журналистам.Ранее сообщалось, что при стрельбе в Брянске погибли два человека, получили ранения 5 подростков.

https://ria.ru/20231207/delo-1914290983.html

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происшествия, россия, стрельба в брянской гимназии, брянск, алексей кузнецов