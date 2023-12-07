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Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023
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10:56 07.12.2023 (обновлено: 12:27 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/rf-1914291834.html
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии
Один из получивших ранение в брянской гимназии находится в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:56
2023-12-07T12:27
происшествия
россия
стрельба в брянской гимназии
брянск
алексей кузнецов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один из получивших ранение в брянской гимназии находится в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Один из получивших ранение находится в тяжелом состоянии",- сказал Кузнецов журналистам.Ранее сообщалось, что при стрельбе в Брянске погибли два человека, получили ранения 5 подростков.
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происшествия, россия, стрельба в брянской гимназии, брянск, алексей кузнецов
Происшествия, Россия, Стрельба в брянской гимназии, Брянск, Алексей Кузнецов
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии

Минздрав РФ: один из раненных в брянской гимназии находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкГимназия №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Гимназия №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
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Гимназия №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один из получивших ранение в брянской гимназии находится в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"Один из получивших ранение находится в тяжелом состоянии",- сказал Кузнецов журналистам.
Ранее сообщалось, что при стрельбе в Брянске погибли два человека, получили ранения 5 подростков.
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Вчера, 10:52
 
ПроисшествияРоссияСтрельба в брянской гимназииБрянскАлексей Кузнецов
 
 
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