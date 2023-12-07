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Мурашко взял на контроль ситуацию с пострадавшими при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
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10:25 07.12.2023 (обновлено: 10:26 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/rf-1914279855.html
Мурашко взял на контроль ситуацию с пострадавшими при стрельбе в Брянске
Мурашко взял на контроль ситуацию с пострадавшими при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
Мурашко взял на контроль ситуацию с пострадавшими при стрельбе в Брянске
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии, на месте работают бригады... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:25
2023-12-07T10:26
стрельба в брянской гимназии
брянск
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии, на месте работают бригады скорой помощи, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая."На месте происшествия в Брянске работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко", - говорится в сообщении.По поручению министра для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник, уточнили в пресс-службе.Координацию помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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стрельба в брянской гимназии, брянск, россия, происшествия
Стрельба в брянской гимназии, Брянск, Россия, Происшествия
Мурашко взял на контроль ситуацию с пострадавшими при стрельбе в Брянске

Минздрав РФ: Мурашко взял на контроль ситуацию со стрельбой в гимназии Брянска

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии, на месте работают бригады скорой помощи, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая.
«
"На месте происшествия в Брянске работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко", - говорится в сообщении.
По поручению министра для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник, уточнили в пресс-службе.
Координацию помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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