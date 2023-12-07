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Путин заявил, что никто не сможет затормозить развитие России - РИА Новости, 07.12.2023
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15:23 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/razvitie-1914385707.html
Путин заявил, что никто не сможет затормозить развитие России
Путин заявил, что никто не сможет затормозить развитие России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил, что никто не сможет затормозить развитие России
Президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет затормозить процесс развития Российской Федерации. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:23
2023-12-07T15:59
россия
владимир путин
экономика
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет затормозить процесс развития Российской Федерации."Мы должны смотреть вперед и идти вперед, действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором самого экономического роста. И мы должны это делать с теми, кто хочет так работать - современно и цивилизованно... Никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".Он считает, что в рамках организации БРИКС необходимо создавать образовательные, научные, инвестиционные платформы, а также заниматься разработками, начиная с образования."Если мы будем действовать таким широким фронтом, будем поддерживать и помогать друг другу, то никакие ограничения тех, кто пытается сохранить за собой какие-то преимущества, нам не помешают. В этом у меня нет никаких сомнений", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20231207/putin-1914375353.html
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"Нас никто не сможет затормозить" – Путин о развитии России
Президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет затормозить процесс развития Российской Федерации.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил, что никто не сможет затормозить развитие России

Путин: никто не сможет остановить или затормозить развитие России

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет затормозить процесс развития Российской Федерации.
"Мы должны смотреть вперед и идти вперед, действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором самого экономического роста. И мы должны это делать с теми, кто хочет так работать - современно и цивилизованно... Никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
Он считает, что в рамках организации БРИКС необходимо создавать образовательные, научные, инвестиционные платформы, а также заниматься разработками, начиная с образования.
"Если мы будем действовать таким широким фронтом, будем поддерживать и помогать друг другу, то никакие ограничения тех, кто пытается сохранить за собой какие-то преимущества, нам не помешают. В этом у меня нет никаких сомнений", - заключил глава государства.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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