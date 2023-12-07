https://ria.ru/20231207/rasprava-1914287020.html

Жителя Ялты задержали за призывы к расправе над русскими

Жителя Ялты задержали за призывы к расправе над русскими - РИА Новости, 07.12.2023

Жителя Ялты задержали за призывы к расправе над русскими

Житель Ялты задержан за призывы к насилию в отношении русских, сообщает УФСБ по Республике Крым в четверг. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:40

2023-12-07T10:40

2023-12-07T10:40

происшествия

ялта

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Житель Ялты задержан за призывы к насилию в отношении русских, сообщает УФСБ по Республике Крым в четверг. "Крымчанин 42 лет опубликовал в Telegram текстовые записи, содержащие <…> призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Мужчину пока отпустили под подписку о невыезде, ему грозит заключение на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20230928/gosizmena-1899104497.html

ялта

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ялта, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)