https://ria.ru/20231207/rasprava-1914287020.html
Жителя Ялты задержали за призывы к расправе над русскими
Жителя Ялты задержали за призывы к расправе над русскими - РИА Новости, 07.12.2023
Жителя Ялты задержали за призывы к расправе над русскими
Житель Ялты задержан за призывы к насилию в отношении русских, сообщает УФСБ по Республике Крым в четверг. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:40
2023-12-07T10:40
2023-12-07T10:40
происшествия
ялта
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Житель Ялты задержан за призывы к насилию в отношении русских, сообщает УФСБ по Республике Крым в четверг. "Крымчанин 42 лет опубликовал в Telegram текстовые записи, содержащие <…> призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Мужчину пока отпустили под подписку о невыезде, ему грозит заключение на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20230928/gosizmena-1899104497.html
ялта
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ялта, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ялта, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Ялты задержали за призывы к расправе над русскими
ФСБ задержала 42-летнего жителя Ялты, призывавшего расправляться с русскими
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Житель Ялты задержан за призывы к насилию в отношении русских, сообщает УФСБ по Республике Крым в четверг.
"Крымчанин 42 лет опубликовал в Telegram текстовые записи, содержащие <…> призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Мужчину пока отпустили под подписку о невыезде, ему грозит заключение на срок до пяти лет.
В Севастополе задержали агента украинской разведки