https://ria.ru/20231207/rada-1914321697.html
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде - РИА Новости, 07.12.2023
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде
Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:28
2023-12-07T12:28
2023-12-07T14:25
украина
верховная рада украины
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владимир зеленский
федор вениславский
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на сайте Зеленского."Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.Причины увольнения не называются. Помимо должности представителя Зеленского в украинском парламенте, Вениславский занимает пост члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.Впоследствии депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что увольнение Вениславского связано с его привычкой придавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти. Как уточнил Гончаренко, последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках. Ранее Вениславский заявил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки разработал два законопроекта, касающихся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.
https://ria.ru/20231117/zamglavy-1910202285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский, федор вениславский
Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Владимир Зеленский, Федор Вениславский
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде
Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде Вениславского
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на сайте Зеленского.
"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Причины увольнения не называются. Помимо должности представителя Зеленского в украинском парламенте, Вениславский занимает пост члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.
Впоследствии депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что увольнение Вениславского связано с его привычкой придавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти. Как уточнил Гончаренко, последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках. Ранее Вениславский заявил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки разработал два законопроекта, касающихся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.
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