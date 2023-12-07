Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 07.12.2023 (обновлено: 14:25 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/rada-1914321697.html
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде - РИА Новости, 07.12.2023
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде
Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:28
2023-12-07T14:25
украина
верховная рада украины
в мире
владимир зеленский
федор вениславский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855117287_0:120:980:671_1920x0_80_0_0_d74f956486ab2e15147a8f77bfd6c441.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на сайте Зеленского."Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.Причины увольнения не называются. Помимо должности представителя Зеленского в украинском парламенте, Вениславский занимает пост члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.Впоследствии депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что увольнение Вениславского связано с его привычкой придавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти. Как уточнил Гончаренко, последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках. Ранее Вениславский заявил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки разработал два законопроекта, касающихся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.
https://ria.ru/20231117/zamglavy-1910202285.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855117287_0:28:980:763_1920x0_80_0_0_2cdc2a262d3e15bad6d03d73e095e354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский, федор вениславский
Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Владимир Зеленский, Федор Вениславский
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде

Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде Вениславского

CC BY 4.0 / president.gov.ua / Народный депутат Украины Федор Вениславский
Народный депутат Украины Федор Вениславский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
CC BY 4.0 / president.gov.ua /
Народный депутат Украины Федор Вениславский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на сайте Зеленского.
"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Причины увольнения не называются. Помимо должности представителя Зеленского в украинском парламенте, Вениславский занимает пост члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.
Впоследствии депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что увольнение Вениславского связано с его привычкой придавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти. Как уточнил Гончаренко, последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках. Ранее Вениславский заявил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки разработал два законопроекта, касающихся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
17 ноября, 22:32
 
УкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреВладимир ЗеленскийФедор Вениславский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала