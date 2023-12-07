https://ria.ru/20231207/rada-1914321697.html

Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде

Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде - РИА Новости, 07.12.2023

Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде

Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:28

2023-12-07T12:28

2023-12-07T14:25

украина

верховная рада украины

в мире

владимир зеленский

федор вениславский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855117287_0:120:980:671_1920x0_80_0_0_d74f956486ab2e15147a8f77bfd6c441.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на сайте Зеленского."Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.Причины увольнения не называются. Помимо должности представителя Зеленского в украинском парламенте, Вениславский занимает пост члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.Впоследствии депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что увольнение Вениславского связано с его привычкой придавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти. Как уточнил Гончаренко, последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках. Ранее Вениславский заявил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки разработал два законопроекта, касающихся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.

https://ria.ru/20231117/zamglavy-1910202285.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский, федор вениславский