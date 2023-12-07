https://ria.ru/20231207/pvo-1914360303.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 07.12.2023
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский Су-25, 27 беспилотников, снаряд РСЗО HIMARS и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:18
2023-12-07T14:18
2023-12-07T14:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
су-25
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский Су-25, 27 беспилотников, снаряд РСЗО HIMARS и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены: реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM",- говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 27 украинских дронов в ЛНР и ДНР.Всего с начала спецоперации уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16011 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР