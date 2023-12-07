https://ria.ru/20231207/pvo-1914360303.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 07.12.2023

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский Су-25, 27 беспилотников, снаряд РСЗО HIMARS и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:18

2023-12-07T14:18

2023-12-07T14:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

су-25

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский Су-25, 27 беспилотников, снаряд РСЗО HIMARS и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены: реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM",- говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 27 украинских дронов в ЛНР и ДНР.Всего с начала спецоперации уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16011 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр