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Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом - РИА Новости, 07.12.2023
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18:20 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/putin-1914460073.html
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом - РИА Новости, 07.12.2023
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:20
2023-12-07T18:20
австрия
россия
владимир путин
карин кнайсль
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом. На вопрос журналиста британского телеканала Би-би-си о том, какое впечатление российский лидер произвел на нее, Кнайсль назвала Путина "джентльменом". "Он очень умный джентльмен, именно джентльмен - я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в "Гордости и предубеждении"", - заявила она.
https://ria.ru/20231201/putin-1913196071.html
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австрия, россия, владимир путин, карин кнайсль, в мире
Австрия, Россия, Владимир Путин, Карин Кнайсль, В мире
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом

Кнайсль: Путин соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и бывший министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Президент РФ Владимир Путин и бывший министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и бывший министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом.
На вопрос журналиста британского телеканала Би-би-си о том, какое впечатление российский лидер произвел на нее, Кнайсль назвала Путина "джентльменом".
"Он очень умный джентльмен, именно джентльмен - я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в "Гордости и предубеждении"", - заявила она.
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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АвстрияРоссияВладимир ПутинКарин КнайсльВ мире
 
 
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