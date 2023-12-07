https://ria.ru/20231207/putin-1914460073.html
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом - РИА Новости, 07.12.2023
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:20
2023-12-07T18:20
2023-12-07T18:20
австрия
россия
владимир путин
карин кнайсль
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом. На вопрос журналиста британского телеканала Би-би-си о том, какое впечатление российский лидер произвел на нее, Кнайсль назвала Путина "джентльменом". "Он очень умный джентльмен, именно джентльмен - я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в "Гордости и предубеждении"", - заявила она.
https://ria.ru/20231201/putin-1913196071.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, россия, владимир путин, карин кнайсль, в мире
Австрия, Россия, Владимир Путин, Карин Кнайсль, В мире
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом
Кнайсль: Путин соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена