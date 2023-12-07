https://ria.ru/20231207/putin-1914460073.html

Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом

Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом - РИА Новости, 07.12.2023

Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным и благовоспитанным джентльменом

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:20

2023-12-07T18:20

2023-12-07T18:20

австрия

россия

владимир путин

карин кнайсль

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152660/90/1526609009_0:0:1463:824_1920x0_80_0_0_c9486011002ca02e9f08243d2b786f6e.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом. На вопрос журналиста британского телеканала Би-би-си о том, какое впечатление российский лидер произвел на нее, Кнайсль назвала Путина "джентльменом". "Он очень умный джентльмен, именно джентльмен - я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в "Гордости и предубеждении"", - заявила она.

https://ria.ru/20231201/putin-1913196071.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

австрия, россия, владимир путин, карин кнайсль, в мире