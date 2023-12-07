https://ria.ru/20231207/putin-1914450043.html

"Больше не бензоколонка". Путин рассказал об изменениях в экономике

"Больше не бензоколонка". Путин рассказал об изменениях в экономике - РИА Новости, 07.12.2023

"Больше не бензоколонка". Путин рассказал об изменениях в экономике

На полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент России описал ситуацию в производственных отраслях, финансовом секторе. Оценил двухлетние... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:22

2023-12-07T18:22

2023-12-07T20:22

экономика

технологии

россия

владимир путин

россия зовет!

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МОСКВА, 7 дек— РИА Новости, Надежда Сарапина. На полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент России описал ситуацию в производственных отраслях, финансовом секторе. Оценил двухлетние результаты ведения бизнеса в условиях тяжелейших санкций. Обозначил приоритетные задачи и направление развития страны. О самом главном из его выступления — в материале РИА Новости.Новый мирЛейтмотив форума — необратимые изменения мирового порядка. Глобализация полностью провалилась. Путин отметил, что ее задумывали ради общего блага, однако каждая страна понимала эту концепцию по-разному. Так, в США сочли, что им уготовано главенствующее положение, а прочие государства — это ресурсная база. Вашингтон намеренно тормозил развитие "глобальной периферии", развязывая конфликты и объявляя санкции по своему усмотрению.Открытые границы, неприкосновенность частной собственности — все это США нарушили. "Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить", — подчеркнул президент.Мир вступил в эпоху кардинальных перемен. Выстоит только сильная, стабильная и суверенная страна. И такие есть, именно они вписываются в ту модель развития, которую предлагает Россия. Путин подчеркнул необходимость формирования динамичного внутреннего рынка и локального производства.Вот вам и бензоколонкаРоссия — крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза, продолжил президент. За десять месяцев 2023-го ВВП увеличился на 3,2% — это больше, чем до санкций. По итогам года ожидают не менее 3,5%. Причем на базовые несырьевые отрасли приходится 54% роста, еще 44% — на обеспечивающие отрасли, такие как торговля и общественное питание, и всего 2% — на добычу полезных ископаемых."Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно пытались об этом говорить", — отметил Путин.Несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно, подчеркнул он. Компаниям удалось сохранить трудовые коллективы, наладить новые логистические цепочки, а также запустить проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе, туризме и других отраслях.Дефицит федерального бюджета за 11 месяцев — 878 миллиардов рублей, всего полпроцента ВВП. Западные прогнозы о трех, а то и пяти процентах оказались далеки от реальности.Ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, активно занимают отечественные и иностранные. С марта 2022-го по ноябрь 2023-го число предприятий легкой промышленности увеличилось на 80%, мебельной — на 30, детских игрушек производят на 20% больше. Это свидетельствует о желании работать в России. Необходимо поддерживать деловую активность, обеспечить доступность финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые удовлетворяют потребности внутреннего рынка и экспортный спрос, указал президент.Развитие требует средствЗа девять месяцев 2023-го прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей — это примерно на четверть больше, чем годом ранее. Бизнес не просто зарабатывает, а вкладывает средства в развитие, верит в перспективы, в будущее экономики, уточнил Путин.Во втором квартале инвестиции в основной капитал увеличились на 12,6%, в третьем — на 13,3. Это обеспечивает условия развития на среднесрочную перспективу, но для устойчивого роста необходимо больше возможностей для привлечения средств на финансовом рынке. Так, надо упростить эмиссию ценных бумаг не только на биржах, но и на инвестиционных платформах."На встречах с ведущими бизнес-объединениями России, в ходе экономических форумов часто возникает вопрос оттока капитала. Звучат мнения, что крупный прибыльный бизнес хотел бы сберегать, инвестировать в России — здесь и надежно, и доходность выше. А вот инвестиционных инструментов не хватает. Мне кажется, так и есть. Нужно дать ход таким вложениям", — пояснил президент.И этим активно занимаются. В частности, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) начнут страховать, как и банковские вклады. Сумма покрытия — до 1,4 миллиона рублей.А с 1 января запускают новый инструмент долгосрочных сбережений граждан — добровольные накопления в негосударственных фондах. Страховка — до 2,8 миллиона рублей, то есть возврат этой суммы гарантирован. Путин уверен: заинтересованность в безопасных и высокодоходных российских инвестициях повысится как внутри страны, так и за ее пределами.

https://ria.ru/20230916/logistika-1896135939.html

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин, россия зовет!