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Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран - РИА Новости, 07.12.2023
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17:53 07.12.2023 (обновлено: 18:06 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914449632.html
Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран
Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран
Президент России Владимир Путин сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:53
2023-12-07T18:06
иран
в мире
россия
владимир путин
ибрахим раиси
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран.Российский лидер в четверг в Кремле проводит переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением", - сказал Путин на предложение Раиси посетить Иран, отметив, что страны не прекращают совместную работу и даже на конец года запланировано подписание совместных документов.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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иран, в мире, россия, владимир путин, ибрахим раиси
Иран, В мире, Россия, Владимир Путин, Ибрахим Раиси
Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран

Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве. 7 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран.
Российский лидер в четверг в Кремле проводит переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
"Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением", - сказал Путин на предложение Раиси посетить Иран, отметив, что страны не прекращают совместную работу и даже на конец года запланировано подписание совместных документов.
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