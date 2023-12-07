https://ria.ru/20231207/putin-1914449632.html

Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран

Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран - РИА Новости, 07.12.2023

Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран

Президент России Владимир Путин сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:53

2023-12-07T17:53

2023-12-07T18:06

иран

в мире

россия

владимир путин

ибрахим раиси

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран.Российский лидер в четверг в Кремле проводит переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением", - сказал Путин на предложение Раиси посетить Иран, отметив, что страны не прекращают совместную работу и даже на конец года запланировано подписание совместных документов.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

иран

россия

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иран, в мире, россия, владимир путин, ибрахим раиси