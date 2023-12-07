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Путин провел переговоры с президентом Ирана в Москве - РИА Новости, 07.12.2023
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17:44 07.12.2023 (обновлено: 19:55 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914447159.html
Путин провел переговоры с президентом Ирана в Москве
Путин провел переговоры с президентом Ирана в Москве - РИА Новости, 07.12.2023
Путин провел переговоры с президентом Ирана в Москве
Россия и Иран активно сотрудничают почти по всем направлениям, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси в Кремле. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:44
2023-12-07T19:55
иран
в мире
али хаменеи
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия и Иран активно сотрудничают почти по всем направлениям, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси в Кремле."У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям", — подчеркнул глава государства.Российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 20 процентов в прошлом году. Он попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, указав на его роль в укреплении отношений Москвы и Тегерана.В конце года стороны могут подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что, по словам Путина, создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.Кроме того, Путин предложил коллеге обменяться мнениями по ситуации в Палестине.&quot;Необходимо как можно скорее остановить бомбардировки (сектора Газа. — Прим. ред.). Этот вопрос является не только вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение этого вопроса&quot;, — заявил Раиси.Иранский лидер отметил, что из-за действий Тель-Авива в зоне конфликта погибли более шести тысяч детей. При этом, по словам Раиси, сожаление вызывает тот факт, что действия Израиля поддерживают США и другие страны Запада.В предыдущий раз Владимир Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.
https://ria.ru/20231207/putin-1914449632.html
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Путин о возможной встрече в Тегеране с президентом Ирана
Путин о возможной встрече в Тегеране с президентом Ирана
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иран, в мире, али хаменеи, россия, москва, шос, владимир путин, евразийский экономический союз
Иран, В мире, Али Хаменеи, Россия, Москва, ШОС, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин провел переговоры с президентом Ирана в Москве

Путин: Россия и Иран активно сотрудничают практически по всем направлениям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия и Иран активно сотрудничают почти по всем направлениям, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси в Кремле.
"У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям", — подчеркнул глава государства.
Российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 20 процентов в прошлом году. Он попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, указав на его роль в укреплении отношений Москвы и Тегерана.
В конце года стороны могут подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что, по словам Путина, создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Кроме того, Путин предложил коллеге обменяться мнениями по ситуации в Палестине.
«

"Необходимо как можно скорее остановить бомбардировки (сектора Газа. — Прим. ред.). Этот вопрос является не только вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение этого вопроса", — заявил Раиси.

Иранский лидер отметил, что из-за действий Тель-Авива в зоне конфликта погибли более шести тысяч детей. При этом, по словам Раиси, сожаление вызывает тот факт, что действия Израиля поддерживают США и другие страны Запада.
В предыдущий раз Владимир Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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