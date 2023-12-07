Путин провел переговоры с президентом Ирана в Москве
Путин: Россия и Иран активно сотрудничают практически по всем направлениям
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия и Иран активно сотрудничают почти по всем направлениям, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси в Кремле.
"У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям", — подчеркнул глава государства.
Российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 20 процентов в прошлом году. Он попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, указав на его роль в укреплении отношений Москвы и Тегерана.
В конце года стороны могут подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что, по словам Путина, создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.
Кроме того, Путин предложил коллеге обменяться мнениями по ситуации в Палестине.
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"Необходимо как можно скорее остановить бомбардировки (сектора Газа. — Прим. ред.). Этот вопрос является не только вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение этого вопроса", — заявил Раиси.
Иранский лидер отметил, что из-за действий Тель-Авива в зоне конфликта погибли более шести тысяч детей. При этом, по словам Раиси, сожаление вызывает тот факт, что действия Израиля поддерживают США и другие страны Запада.
В предыдущий раз Владимир Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.