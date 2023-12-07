https://ria.ru/20231207/putin-1914446765.html
Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран
Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что вчера хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:42
2023-12-07T17:42
2023-12-07T18:06
иран
россия
тегеран (город)
владимир путин
в мире
ибрахим раиси
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что вчера хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран, но ему сообщили, что Раиси уже собирается в Москву на переговоры."Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву", - сказал Путин.Раиси ответил, что Тегеран был готов принять Путина, а также к тому, чтобы его самолет приземлился в столичном аэропорту Ирана.Накануне президент России посетил с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
иран
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Путин о возможной встрече в Тегеране с президентом Ирана
Путин о возможной встрече в Тегеране с президентом Ирана
2023-12-07T17:42
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, тегеран (город), владимир путин, в мире, ибрахим раиси
Иран, Россия, Тегеран (город), Владимир Путин, В мире, Ибрахим Раиси
Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран
Путин заявил, что хотел заехать в Тегеран, но Раиси уже собирался в Москву
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что вчера хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран, но ему сообщили, что Раиси уже собирается в Москву на переговоры.
"Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву", - сказал Путин.
Раиси ответил, что Тегеран был готов принять Путина, а также к тому, чтобы его самолет приземлился в столичном аэропорту Ирана.
Накануне президент России посетил с визитами ОАЭ
и Саудовскую Аравию
.
Королевский прием: Путин строит новый миропорядок