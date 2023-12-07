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Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран - РИА Новости, 07.12.2023
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17:42 07.12.2023 (обновлено: 18:06 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914446765.html
Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран
Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что вчера хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:42
2023-12-07T18:06
иран
россия
тегеран (город)
владимир путин
в мире
ибрахим раиси
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что вчера хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран, но ему сообщили, что Раиси уже собирается в Москву на переговоры."Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву", - сказал Путин.Раиси ответил, что Тегеран был готов принять Путина, а также к тому, чтобы его самолет приземлился в столичном аэропорту Ирана.Накануне президент России посетил с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
иран
россия
тегеран (город)
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Путин о возможной встрече в Тегеране с президентом Ирана
Путин о возможной встрече в Тегеране с президентом Ирана
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иран, россия, тегеран (город), владимир путин, в мире, ибрахим раиси
Иран, Россия, Тегеран (город), Владимир Путин, В мире, Ибрахим Раиси
Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран

Путин заявил, что хотел заехать в Тегеран, но Раиси уже собирался в Москву

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что вчера хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран, но ему сообщили, что Раиси уже собирается в Москву на переговоры.
"Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву", - сказал Путин.
Раиси ответил, что Тегеран был готов принять Путина, а также к тому, чтобы его самолет приземлился в столичном аэропорту Ирана.
Накануне президент России посетил с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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ИранРоссияТегеран (город)Владимир ПутинВ миреИбрахим Раиси
 
 
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