https://ria.ru/20231207/putin-1914446765.html

Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран

Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран - РИА Новости, 07.12.2023

Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что вчера хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:42

2023-12-07T17:42

2023-12-07T18:06

иран

россия

тегеран (город)

владимир путин

в мире

ибрахим раиси

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что вчера хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран, но ему сообщили, что Раиси уже собирается в Москву на переговоры."Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву", - сказал Путин.Раиси ответил, что Тегеран был готов принять Путина, а также к тому, чтобы его самолет приземлился в столичном аэропорту Ирана.Накануне президент России посетил с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

иран

россия

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о возможной встрече в Тегеране с президентом Ирана Путин о возможной встрече в Тегеране с президентом Ирана 2023-12-07T17:42 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, тегеран (город), владимир путин, в мире, ибрахим раиси