https://ria.ru/20231207/putin-1914442777.html
Путин видит перспективы сотрудничества с Оманом в сфере энергетики
Путин видит перспективы сотрудничества с Оманом в сфере энергетики - РИА Новости, 07.12.2023
Путин видит перспективы сотрудничества с Оманом в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин заявил, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме РФ с Оманом. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:29
2023-12-07T17:29
2023-12-07T18:09
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме РФ с Оманом. "Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики", - сказал Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Путин обратил внимание на то, что между РФ и Оманом "сейчас открыты прямые авиационные рейсы", поэтому "туризм - тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное". По оценке российского лидера, объем товарооборота двух стран "пока скромный". "Но он активным образом развивается: за первые девять месяцев текущего года в разы повысился", - сообщил президент РФ. Он сказал, что знает об интересе Омана к логистическим проектам. "Сегодня у нас в гостях будет находиться, уже приехал президент Ирана, господин [Эбрахим] Раиси, мы с ним тоже будем обсуждать вопрос коридора Север - Юг", - сообщил Путин. "Нам есть, чем заниматься, и мы очень рады, что вы здесь, в ходе вашего визита наверняка будут найдены дополнительные перспективные направления нашего сотрудничества", - обратился президент РФ к наследному принцу Омана. "Согласен, что результаты развития отношений в торгово-экономической сфере пока скромные, но в результате последних геополитических событий, как представляется, есть все шансы для их развития, независимо от каких-либо чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Зиязин бен Хайсам Аль Саид. "У нас сохраняется интерес во вложении инвестиций в экономику России, мы вкладываемся в продовольственную безопасность, у нас развиваются проекты в других областях, в том числе в культурной, мы готовы изучать наши перспективы", - заверил наследный принц Омана.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html
https://ria.ru/20231207/miroporyadok-1914434411.html
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россия, оман, иран, в мире
Россия, Оман, Иран, В мире
Путин видит перспективы сотрудничества с Оманом в сфере энергетики
Путин: российские компании проявляют интерес к работе с Оманом в энергетике
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме РФ с Оманом.
"Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики", - сказал Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
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Путин обратил внимание на то, что между РФ и Оманом "сейчас открыты прямые авиационные рейсы", поэтому "туризм - тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное".
По оценке российского лидера, объем товарооборота двух стран "пока скромный". "Но он активным образом развивается: за первые девять месяцев текущего года в разы повысился", - сообщил президент РФ. Он сказал, что знает об интересе Омана к логистическим проектам. "Сегодня у нас в гостях будет находиться, уже приехал президент Ирана
, господин [Эбрахим] Раиси, мы с ним тоже будем обсуждать вопрос коридора Север
- Юг", - сообщил Путин.
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"Нам есть, чем заниматься, и мы очень рады, что вы здесь, в ходе вашего визита наверняка будут найдены дополнительные перспективные направления нашего сотрудничества", - обратился президент РФ к наследному принцу Омана.
"Согласен, что результаты развития отношений в торгово-экономической сфере пока скромные, но в результате последних геополитических событий, как представляется, есть все шансы для их развития, независимо от каких-либо чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Зиязин бен Хайсам Аль Саид. "У нас сохраняется интерес во вложении инвестиций в экономику России, мы вкладываемся в продовольственную безопасность, у нас развиваются проекты в других областях, в том числе в культурной, мы готовы изучать наши перспективы", - заверил наследный принц Омана.
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