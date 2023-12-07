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ФОМ: 70 процентов россиян выступают за новый президентский срок Путина - РИА Новости, 07.12.2023
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16:07 07.12.2023 (обновлено: 22:21 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914404484.html
ФОМ: 70 процентов россиян выступают за новый президентский срок Путина
ФОМ: 70 процентов россиян выступают за новый президентский срок Путина - РИА Новости, 07.12.2023
ФОМ: 70 процентов россиян выступают за новый президентский срок Путина
Семьдесят процентов россиян считают, что президенту Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, сообщила управляющий директор проектов фонда... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:07
2023-12-07T22:21
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Семьдесят процентов россиян считают, что президенту Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, сообщила управляющий директор проектов фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова.Результаты следования представили во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании". Он проходил в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Так, отвечая на вопрос, как следует поступить Путину в 2024 году, 70 процентов респондентов выступили за то, чтобы он баллотировался на новый срок. Еще 15 процентов опрошенных заявили, что действующему главе государства нужно оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности. И только восемь процентов считают, что российскому лидеру следует уйти из политики, а семь процентов затруднились с ответом. Респондентов также спросили, какие чувства и эмоции в последнее время вызывает у них Путин. Так, 44 процента назвали доверие, 34 процента — надежду, 31 — спокойствие, уверенность в будущем, 30 — гордость, 16 — благодарность, девять — симпатию, любовь. Одиннадцать процентов опрошенных заявили, что чувствуют беспокойство, семь — разочарование, шесть — недоверие, три — страх и стыд, два — антипатию. Безразличие выразили четыре процента, еще три затруднились с ответом. Больше половины респондентов (67 процентов) сообщили, что деятельность Путина отвечает интересам таких людей, как они, а 22 процента сказали, что скорее не отвечает. На вопрос, понимает ли президент, что заботит простых людей, их потребности или интересы, 74 процента ответили положительно, 18 процентов посчитали, что не понимает. Кроме того, у участников опроса поинтересовались, есть ли у российской молодежи шанс реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни. Трое из четверых опрошенных (77 процентов) заявили, что такая возможность есть, 15 процентов ответили, что нет. При этом больше половины (63 процента) граждан в возрасте от 18 до 30 лет сообщили, что сейчас у молодежи больше шансов достичь успеха в жизни и реализовать свои желания, чем пять лет назад.Как уточнили в ФОМ, крупномасштабное исследование провели среди 6100 респондентов в конце октября — начале ноября. Опрос проходил по месту жительства.
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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
ФОМ: 70 процентов россиян выступают за новый президентский срок Путина

ФОМ: 70% россиян считают, что Путину следует баллотироваться на новый срок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Семьдесят процентов россиян считают, что президенту Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, сообщила управляющий директор проектов фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова.
Результаты следования представили во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании". Он проходил в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Так, отвечая на вопрос, как следует поступить Путину в 2024 году, 70 процентов респондентов выступили за то, чтобы он баллотировался на новый срок. Еще 15 процентов опрошенных заявили, что действующему главе государства нужно оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности. И только восемь процентов считают, что российскому лидеру следует уйти из политики, а семь процентов затруднились с ответом.
Респондентов также спросили, какие чувства и эмоции в последнее время вызывает у них Путин. Так, 44 процента назвали доверие, 34 процента — надежду, 31 — спокойствие, уверенность в будущем, 30 — гордость, 16 — благодарность, девять — симпатию, любовь. Одиннадцать процентов опрошенных заявили, что чувствуют беспокойство, семь — разочарование, шесть — недоверие, три — страх и стыд, два — антипатию. Безразличие выразили четыре процента, еще три затруднились с ответом.
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Больше половины респондентов (67 процентов) сообщили, что деятельность Путина отвечает интересам таких людей, как они, а 22 процента сказали, что скорее не отвечает. На вопрос, понимает ли президент, что заботит простых людей, их потребности или интересы, 74 процента ответили положительно, 18 процентов посчитали, что не понимает.
Кроме того, у участников опроса поинтересовались, есть ли у российской молодежи шанс реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни. Трое из четверых опрошенных (77 процентов) заявили, что такая возможность есть, 15 процентов ответили, что нет. При этом больше половины (63 процента) граждан в возрасте от 18 до 30 лет сообщили, что сейчас у молодежи больше шансов достичь успеха в жизни и реализовать свои желания, чем пять лет назад.
Как уточнили в ФОМ, крупномасштабное исследование провели среди 6100 респондентов в конце октября — начале ноября. Опрос проходил по месту жительства.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"
 
 
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