https://ria.ru/20231207/putin-1914386154.html

Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин

Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин

Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:23

2023-12-07T15:23

2023-12-07T15:59

в мире

сша

владимир путин

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня так называемый коллективный Запад, но прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Ну нет, конечно", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20231207/putin-1914379351.html

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в мире, сша, владимир путин, россия