https://ria.ru/20231207/putin-1914386154.html
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин
Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:23
2023-12-07T15:23
2023-12-07T15:59
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня так называемый коллективный Запад, но прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Ну нет, конечно", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
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в мире, сша, владимир путин, россия
В мире, США, Владимир Путин, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин
Путин: Запад пытается сохранить свое доминирование, но это невозможно