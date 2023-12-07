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Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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15:23 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914386154.html
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин
Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:23
2023-12-07T15:59
в мире
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня так называемый коллективный Запад, но прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Ну нет, конечно", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20231207/putin-1914379351.html
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в мире, сша, владимир путин, россия
В мире, США, Владимир Путин, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин

Путин: Запад пытается сохранить свое доминирование, но это невозможно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Сегодня так называемый коллективный Запад, но прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Ну нет, конечно", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
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