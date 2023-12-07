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Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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15:20 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914384748.html
Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, заявил Путин
Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, заявил Путин
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, включая военные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:20
2023-12-07T15:59
россия
китай
в мире
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, включая военные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, заявил Путин

Путин: РФ готова сотрудничать с КНР во всех областях, включая военные технологии

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, включая военные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
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28 ноября, 08:00
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияКитайВ мире
 
 
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