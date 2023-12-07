https://ria.ru/20231207/putin-1914384748.html

Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, заявил Путин

Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, заявил Путин

Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, включая военные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:20

2023-12-07T15:20

2023-12-07T15:59

россия

китай

в мире

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, включая военные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

россия

китай

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2023

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россия, китай, в мире