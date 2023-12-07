https://ria.ru/20231207/putin-1914378702.html
Иностранный бизнес хочет работать в России, заявил Путин
Иностранный бизнес хочет работать в России, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Иностранный бизнес хочет работать в России, заявил Путин
Многие иностранные предприятия, несмотря на давление своих чиновников, хотят работать в РФ, сменили просто название, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:05
2023-12-07T15:05
2023-12-07T16:00
россия
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Многие иностранные предприятия, несмотря на давление своих чиновников, хотят работать в РФ, сменили просто название, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет"."Многие иностранные предприятия и организации, несмотря на давление своих правительств, своих чиновников, заявили, что хотят и дальше работать в нашей стране. Мы это только приветствуем. И вот такие наши коллеги, несмотря на внешнее давление, либо сменили название и сохранили свое присутствие на рынке, либо просто менеджменту передали, если по-честному сказать, с правом обратного выкупа, вот и все. И дай бог им здоровья", - сказал Путин.Он отметил, что и пусть работают, Россия это только поддерживает.
https://ria.ru/20231207/putin-1914377539.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Иностранный бизнес хочет работать в России, заявил Путин
Путин: иностранный бизнес хочет работать в России, несмотря на давление
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Многие иностранные предприятия, несмотря на давление своих чиновников, хотят работать в РФ, сменили просто название, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет".
"Многие иностранные предприятия и организации, несмотря на давление своих правительств, своих чиновников, заявили, что хотят и дальше работать в нашей стране. Мы это только приветствуем. И вот такие наши коллеги, несмотря на внешнее давление, либо сменили название и сохранили свое присутствие на рынке, либо просто менеджменту передали, если по-честному сказать, с правом обратного выкупа, вот и все. И дай бог им здоровья", - сказал Путин.
Он отметил, что и пусть работают, Россия это только поддерживает.
Несмотря на давление, есть лидеры стран, верные нацинтересам, заявил Путин