https://ria.ru/20231207/putin-1914374060.html

Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин

Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин

Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная, стабильная и суверенная страна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:53

2023-12-07T14:53

2023-12-07T16:00

в мире

владимир путин

экономика

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная, стабильная и суверенная страна, заявил президент России Владимир Путин."Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

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в мире, владимир путин, экономика, россия