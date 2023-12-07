https://ria.ru/20231207/putin-1914374060.html
Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная, стабильная и суверенная страна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:53
2023-12-07T14:53
2023-12-07T16:00
в мире
владимир путин
экономика
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная, стабильная и суверенная страна, заявил президент России Владимир Путин."Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
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в мире, владимир путин, экономика, россия
В мире, Владимир Путин, Экономика, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
Путин: мир вступил в эпоху перемен, выстоять сможет только суверенная страна