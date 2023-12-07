https://ria.ru/20231207/putin-1914373140.html
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, которая выстраивалась десятилетиями, причем и самим Западом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:51
2023-12-07T14:51
2023-12-07T15:16
в мире
владимир путин
втб
северный поток
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb25d1dd983192fdcd52484c4fce270.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Действия Запада разрушают систему экономических отношений, которая выстраивалась десятилетиями, причем и самим Западом, заявил президент России Владимир Путин."Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе, ну и прежде всего, конечно, самим Западом", - заявил Путин в четверг, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".Он отметил, что сейчас страны Запада в экономических отношениях действуют по принципу "свой - чужой", где "чужого можно обобрать", а его активы - заблокировать, отнять или ликвидировать в результате диверсии, как было с "Северными потоками"."Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах. Кому нужны такие правила?", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d0af295d696e255429095a716e14c244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, втб, северный поток, россия
В мире, Владимир Путин, ВТБ, Северный поток, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин
Путин: действия Запада разрушают систему экономических отношений