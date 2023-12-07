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Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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14:51 07.12.2023 (обновлено: 15:16 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914373140.html
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, которая выстраивалась десятилетиями, причем и самим Западом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:51
2023-12-07T15:16
в мире
владимир путин
втб
северный поток
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Действия Запада разрушают систему экономических отношений, которая выстраивалась десятилетиями, причем и самим Западом, заявил президент России Владимир Путин."Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе, ну и прежде всего, конечно, самим Западом", - заявил Путин в четверг, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".Он отметил, что сейчас страны Запада в экономических отношениях действуют по принципу "свой - чужой", где "чужого можно обобрать", а его активы - заблокировать, отнять или ликвидировать в результате диверсии, как было с "Северными потоками"."Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах. Кому нужны такие правила?", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html
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в мире, владимир путин, втб, северный поток, россия
В мире, Владимир Путин, ВТБ, Северный поток, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин

Путин: действия Запада разрушают систему экономических отношений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Действия Запада разрушают систему экономических отношений, которая выстраивалась десятилетиями, причем и самим Западом, заявил президент России Владимир Путин.
"Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе, ну и прежде всего, конечно, самим Западом", - заявил Путин в четверг, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".
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Он отметил, что сейчас страны Запада в экономических отношениях действуют по принципу "свой - чужой", где "чужого можно обобрать", а его активы - заблокировать, отнять или ликвидировать в результате диверсии, как было с "Северными потоками".
"Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах. Кому нужны такие правила?", - добавил президент РФ.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреВладимир ПутинВТБСеверный потокРоссия
 
 
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