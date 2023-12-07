https://ria.ru/20231207/putin-1914373140.html

Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин

Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Действия Запада разрушают систему экономических отношений, заявил Путин

Действия Запада разрушают систему экономических отношений, которая выстраивалась десятилетиями, причем и самим Западом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:51

2023-12-07T14:51

2023-12-07T15:16

в мире

владимир путин

втб

северный поток

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Действия Запада разрушают систему экономических отношений, которая выстраивалась десятилетиями, причем и самим Западом, заявил президент России Владимир Путин."Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе, ну и прежде всего, конечно, самим Западом", - заявил Путин в четверг, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".Он отметил, что сейчас страны Запада в экономических отношениях действуют по принципу "свой - чужой", где "чужого можно обобрать", а его активы - заблокировать, отнять или ликвидировать в результате диверсии, как было с "Северными потоками"."Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах. Кому нужны такие правила?", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html

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в мире, владимир путин, втб, северный поток, россия