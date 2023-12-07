https://ria.ru/20231207/putin-1914366384.html

На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток

На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 07.12.2023

На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток

Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада, пишет UnHerd. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:31

2023-12-07T14:31

2023-12-07T15:31

в мире

владимир путин

ближний восток

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада, пишет UnHerd."Страны региона все больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому препятствовать", — говорится в публикации.Так, Россия вместе с Саудовской Аравией намерена дедолларизировать глобальную торговлю, отмечается в статье. В частности, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти и тем самым помог Москве, напомнил автор материала."Администрацию (президента США. — Прим. ред.) Байдена это, мягко говоря, разочаровало", — заметил он.Визит Путина показал, что лидеры стран Ближнего Востока вместо Запада выбирают других союзников, а Вашингтон не в состоянии это исправить, заключило издание.В среду российский лидер посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231207/putin-1914332733.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

ближний восток

россия

саудовская аравия

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в мире, владимир путин, ближний восток, россия, саудовская аравия