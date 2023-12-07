На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток
UnHerd: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада, пишет UnHerd.
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"Страны региона все больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому препятствовать", — говорится в публикации.
Так, Россия вместе с Саудовской Аравией намерена дедолларизировать глобальную торговлю, отмечается в статье. В частности, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти и тем самым помог Москве, напомнил автор материала.
"Администрацию (президента США. — Прим. ред.) Байдена это, мягко говоря, разочаровало", — заметил он.
"Администрацию (президента США. — Прим. ред.) Байдена это, мягко говоря, разочаровало", — заметил он.
Визит Путина показал, что лидеры стран Ближнего Востока вместо Запада выбирают других союзников, а Вашингтон не в состоянии это исправить, заключило издание.
В среду российский лидер посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
В среду российский лидер посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
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