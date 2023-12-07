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На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 07.12.2023
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14:31 07.12.2023 (обновлено: 15:31 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914366384.html
На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток
На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 07.12.2023
На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток
Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада, пишет UnHerd. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:31
2023-12-07T15:31
в мире
владимир путин
ближний восток
россия
саудовская аравия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада, пишет UnHerd."Страны региона все больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому препятствовать", — говорится в публикации.Так, Россия вместе с Саудовской Аравией намерена дедолларизировать глобальную торговлю, отмечается в статье. В частности, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти и тем самым помог Москве, напомнил автор материала."Администрацию (президента США. — Прим. ред.) Байдена это, мягко говоря, разочаровало", — заметил он.Визит Путина показал, что лидеры стран Ближнего Востока вместо Запада выбирают других союзников, а Вашингтон не в состоянии это исправить, заключило издание.В среду российский лидер посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231207/putin-1914332733.html
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ближний восток
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в мире, владимир путин, ближний восток, россия, саудовская аравия
В мире, Владимир Путин, Ближний Восток, Россия, Саудовская Аравия
На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток

UnHerd: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада, пишет UnHerd.
«
"Страны региона все больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому препятствовать", — говорится в публикации.
Так, Россия вместе с Саудовской Аравией намерена дедолларизировать глобальную торговлю, отмечается в статье. В частности, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти и тем самым помог Москве, напомнил автор материала.

"Администрацию (президента США. — Прим. ред.) Байдена это, мягко говоря, разочаровало", — заметил он.
Визит президента России В. Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Визит Путина показал, что лидеры стран Ближнего Востока вместо Запада выбирают других союзников, а Вашингтон не в состоянии это исправить, заключило издание.

В среду российский лидер посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.

Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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