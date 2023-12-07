https://ria.ru/20231207/putin-1914355083.html
Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет"
Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет" - РИА Новости, 07.12.2023
Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет"
Президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:05
2023-12-07T14:05
2023-12-07T14:30
втб
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владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совсем скоро мы ожидаем его прибытие на форум ВТБ "Россия зовет", который проходит в центре международной торговли... Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры молодежи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Краткий контакт запланирован", - сказал Песков.Зиязин бен Хейсам бен Тарек Аль Саид, старший сын султана, назначен наследным принцем в январе 2021 года. Является министром культуры, спорта и молодежи Омана.
https://ria.ru/20230925/oman-1898521585.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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втб, оман, владимир путин, дмитрий песков, россия зовет!
ВТБ, Оман, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия зовет!
Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет"
Песков: Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума ВТБ
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совсем скоро мы ожидаем его прибытие на форум ВТБ "Россия зовет", который проходит в центре международной торговли... Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры молодежи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Краткий контакт запланирован", - сказал Песков.
Зиязин бен Хейсам бен Тарек Аль Саид, старший сын султана, назначен наследным принцем в январе 2021 года. Является министром культуры, спорта и молодежи Омана.
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