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Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет" - РИА Новости, 07.12.2023
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14:05 07.12.2023 (обновлено: 14:30 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914355083.html
Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет"
Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет" - РИА Новости, 07.12.2023
Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет"
Президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:05
2023-12-07T14:30
втб
оман
владимир путин
дмитрий песков
россия зовет!
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совсем скоро мы ожидаем его прибытие на форум ВТБ "Россия зовет", который проходит в центре международной торговли... Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры молодежи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Краткий контакт запланирован", - сказал Песков.Зиязин бен Хейсам бен Тарек Аль Саид, старший сын султана, назначен наследным принцем в январе 2021 года. Является министром культуры, спорта и молодежи Омана.
https://ria.ru/20230925/oman-1898521585.html
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втб, оман, владимир путин, дмитрий песков, россия зовет!
ВТБ, Оман, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия зовет!
Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет"

Песков: Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума ВТБ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совсем скоро мы ожидаем его прибытие на форум ВТБ "Россия зовет", который проходит в центре международной торговли... Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры молодежи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Краткий контакт запланирован", - сказал Песков.
Зиязин бен Хейсам бен Тарек Аль Саид, старший сын султана, назначен наследным принцем в январе 2021 года. Является министром культуры, спорта и молодежи Омана.
Оман - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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ВТБОманВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия зовет!
 
 
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