https://ria.ru/20231207/putin-1914355083.html

Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет"

Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет" - РИА Новости, 07.12.2023

Путин встретится с наследным принцем Омана на полях форума "Россия зовет"

Президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:05

2023-12-07T14:05

2023-12-07T14:30

втб

оман

владимир путин

дмитрий песков

россия зовет!

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совсем скоро мы ожидаем его прибытие на форум ВТБ "Россия зовет", который проходит в центре международной торговли... Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры молодежи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Краткий контакт запланирован", - сказал Песков.Зиязин бен Хейсам бен Тарек Аль Саид, старший сын султана, назначен наследным принцем в январе 2021 года. Является министром культуры, спорта и молодежи Омана.

https://ria.ru/20230925/oman-1898521585.html

оман

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втб, оман, владимир путин, дмитрий песков, россия зовет!