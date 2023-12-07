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В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах - РИА Новости, 07.12.2023
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14:00 07.12.2023 (обновлено: 14:18 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914353325.html
В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах
В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах - РИА Новости, 07.12.2023
В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах
Заявлений от президента Владимира Путина о возможности его участия в президентских выборах 17 марта до сих пор не было, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:00
2023-12-07T14:18
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заявлений от президента Владимира Путина о возможности его участия в президентских выборах 17 марта до сих пор не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."До сих пор пока никаких заявлений Путина не было", - сказал он и предложил журналистам набраться терпения.Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах

Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в президентских выборах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заявлений от президента Владимира Путина о возможности его участия в президентских выборах 17 марта до сих пор не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"До сих пор пока никаких заявлений Путина не было", - сказал он и предложил журналистам набраться терпения.
Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Песков рассказал, каким видит следующего президента России
17 ноября, 11:02
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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