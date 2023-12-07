https://ria.ru/20231207/putin-1914353325.html

В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах

В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах - РИА Новости, 07.12.2023

В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах

Заявлений от президента Владимира Путина о возможности его участия в президентских выборах 17 марта до сих пор не было, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:00

2023-12-07T14:00

2023-12-07T14:18

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заявлений от президента Владимира Путина о возможности его участия в президентских выборах 17 марта до сих пор не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."До сих пор пока никаких заявлений Путина не было", - сказал он и предложил журналистам набраться терпения.Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков