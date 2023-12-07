https://ria.ru/20231207/putin-1914332733.html

В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток

В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 07.12.2023

В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток

Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. "Русские, вы не слушайте наших... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:58

2023-12-07T12:58

2023-12-07T20:17

в мире

россия

владимир путин

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саудовская аравия

евросоюз

германия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. "Русские, вы не слушайте наших политиков. Мы хотим хороших отношений с Россией", — написал один из комментаторов. "Изоляция — такая же мечта, как и успешные санкции", — сыронизировал другой. "ЕС – это шутка. К сожалению, мы переживаем очень трудные времена", — отметил третий. "Почти все, о чем нам говорили западные политики, оказалось неправдой", — поделился мнением еще один из пользователей. "Нам следует вернуться к реальной политике. Европа и Россия снова нуждаются в стабильных экономических отношениях", — заключили читатели. В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.Президент передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами, на пути следования кортежа из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Прибытие главы государства в президентский дворец Каср Аль-Ватан сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор — цвета флага распылили истребители.Позднее российский лидер посетил с визитом Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914318631.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914292893.html

https://ria.ru/20231207/ssha-1914273831.html

россия

оаэ

саудовская аравия

германия

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в мире, россия, владимир путин, оаэ, саудовская аравия, евросоюз, германия