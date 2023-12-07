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В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 07.12.2023
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12:58 07.12.2023 (обновлено: 20:17 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914332733.html
В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток
В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 07.12.2023
В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток
Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. "Русские, вы не слушайте наших... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:58
2023-12-07T20:17
в мире
россия
владимир путин
оаэ
саудовская аравия
евросоюз
германия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. "Русские, вы не слушайте наших политиков. Мы хотим хороших отношений с Россией", — написал один из комментаторов. "Изоляция — такая же мечта, как и успешные санкции", — сыронизировал другой. "ЕС – это шутка. К сожалению, мы переживаем очень трудные времена", — отметил третий. "Почти все, о чем нам говорили западные политики, оказалось неправдой", — поделился мнением еще один из пользователей. "Нам следует вернуться к реальной политике. Европа и Россия снова нуждаются в стабильных экономических отношениях", — заключили читатели. В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.Президент передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами, на пути следования кортежа из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Прибытие главы государства в президентский дворец Каср Аль-Ватан сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор — цвета флага распылили истребители.Позднее российский лидер посетил с визитом Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914318631.html
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в мире, россия, владимир путин, оаэ, саудовская аравия, евросоюз, германия
В мире, Россия, Владимир Путин, ОАЭ, Саудовская Аравия, Евросоюз, Германия

В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента России В. Путина в Саудовскую Аравию
Визит президента России В. Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Визит президента России В. Путина в Саудовскую Аравию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

"Русские, вы не слушайте наших политиков. Мы хотим хороших отношений с Россией", — написал один из комментаторов.
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"Изоляция — такая же мечта, как и успешные санкции", — сыронизировал другой.

"ЕС – это шутка. К сожалению, мы переживаем очень трудные времена", — отметил третий.

"Почти все, о чем нам говорили западные политики, оказалось неправдой", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Нам следует вернуться к реальной политике. Европа и Россия снова нуждаются в стабильных экономических отношениях", — заключили читатели.

В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
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Президент передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами, на пути следования кортежа из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Прибытие главы государства в президентский дворец Каср Аль-Ватан сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор — цвета флага распылили истребители.
Позднее российский лидер посетил с визитом Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
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