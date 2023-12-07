В Германии отреагировали на визит Путина на Ближний Восток
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента России В. Путина в Саудовскую Аравию
Визит президента России В. Путина в Саудовскую Аравию. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
"Русские, вы не слушайте наших политиков. Мы хотим хороших отношений с Россией", — написал один из комментаторов.
"Русские, вы не слушайте наших политиков. Мы хотим хороших отношений с Россией", — написал один из комментаторов.
"Изоляция — такая же мечта, как и успешные санкции", — сыронизировал другой.
"ЕС – это шутка. К сожалению, мы переживаем очень трудные времена", — отметил третий.
"Почти все, о чем нам говорили западные политики, оказалось неправдой", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Нам следует вернуться к реальной политике. Европа и Россия снова нуждаются в стабильных экономических отношениях", — заключили читатели.
В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
"ЕС – это шутка. К сожалению, мы переживаем очень трудные времена", — отметил третий.
"Почти все, о чем нам говорили западные политики, оказалось неправдой", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Нам следует вернуться к реальной политике. Европа и Россия снова нуждаются в стабильных экономических отношениях", — заключили читатели.
В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
Президент передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами, на пути следования кортежа из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Прибытие главы государства в президентский дворец Каср Аль-Ватан сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор — цвета флага распылили истребители.
Позднее российский лидер посетил с визитом Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.