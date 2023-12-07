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В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток - РИА Новости, 07.12.2023
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07:12 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/putin-1914257929.html
В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток
В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток - РИА Новости, 07.12.2023
В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток
Президент России Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, тогда как днем ранее отказался общаться с послом... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T07:12
2023-12-07T07:12
в мире
россия
оаэ
великобритания
ближний восток
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, тогда как днем ранее отказался общаться с послом Великобритании из-за санитарных норм, утверждает британская газета Daily Mail."Владимир Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнесся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России", — говорится в публикации.Как пишет издание, Владимир Путин отказался общаться с иностранными дипломатами в Москве после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, сославшись на санитарные нормы и угрозу распространения COVID.Несмотря на это, президент России "тепло пожимал руки" коллегам во время визита на Ближний Восток, констатирует газета.Владимир Путин в среду прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Перед этим в тот же день российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
https://ria.ru/20231207/putin-1914245705.html
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в мире, россия, оаэ, великобритания, ближний восток, владимир путин
В мире, Россия, ОАЭ, Великобритания, Ближний Восток, Владимир Путин
В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток

DM: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но "пренебрег" послом Британии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, тогда как днем ранее отказался общаться с послом Великобритании из-за санитарных норм, утверждает британская газета Daily Mail.
"Владимир Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнесся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, Владимир Путин отказался общаться с иностранными дипломатами в Москве после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, сославшись на санитарные нормы и угрозу распространения COVID.
Несмотря на это, президент России "тепло пожимал руки" коллегам во время визита на Ближний Восток, констатирует газета.
Владимир Путин в среду прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Перед этим в тот же день российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
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