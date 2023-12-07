В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток
DM: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но "пренебрег" послом Британии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, тогда как днем ранее отказался общаться с послом Великобритании из-за санитарных норм, утверждает британская газета Daily Mail.
"Владимир Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнесся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России", — говорится в публикации.
Как пишет издание, Владимир Путин отказался общаться с иностранными дипломатами в Москве после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, сославшись на санитарные нормы и угрозу распространения COVID.
Несмотря на это, президент России "тепло пожимал руки" коллегам во время визита на Ближний Восток, констатирует газета.
Владимир Путин в среду прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Перед этим в тот же день российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.