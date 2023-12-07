https://ria.ru/20231207/putin-1914245705.html

Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии

Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.12.2023

Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин был принят в Саудовской Аравии с большой торжественностью, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T01:51

2023-12-07T01:51

2023-12-07T01:51

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флориан филиппо

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин был принят в Саудовской Аравии с большой торжественностью, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями…", - написал Филиппо. При этом визит российского лидера состоялся на фоне утверждений, что Москва "изолирована на международной арене" и стала "жертвой ужасных санкций Урсулы (главы ЕК фон дер Ляйен. – ред.)", сыронизировал он."Какая глупость! Мы должны полностью и быстро сменить курс", - добавил политик.Путин в среду прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Перед этим в тот же день российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.

https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html

саудовская аравия

франция

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в мире, саудовская аравия, франция, россия, владимир путин, флориан филиппо, еврокомиссия, оаэ