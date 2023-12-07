Рейтинг@Mail.ru
Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/putin-1914245705.html
Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии
Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.12.2023
Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин был принят в Саудовской Аравии с большой торжественностью, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T01:51
2023-12-07T01:51
в мире
саудовская аравия
франция
россия
владимир путин
флориан филиппо
еврокомиссия
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914245275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2710a9d77b2009b10ceeeba50e05892e.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин был принят в Саудовской Аравии с большой торжественностью, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями…", - написал Филиппо. При этом визит российского лидера состоялся на фоне утверждений, что Москва "изолирована на международной арене" и стала "жертвой ужасных санкций Урсулы (главы ЕК фон дер Ляйен. – ред.)", сыронизировал он."Какая глупость! Мы должны полностью и быстро сменить курс", - добавил политик.Путин в среду прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Перед этим в тот же день российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html
саудовская аравия
франция
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914245275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe6969472c3bcaee94262b88c0c371c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, франция, россия, владимир путин, флориан филиппо, еврокомиссия, оаэ
В мире, Саудовская Аравия, Франция, Россия, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Еврокомиссия, ОАЭ
Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии

Филиппо: Путина в Саудовской Аравии встретили с особыми почестями

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию
Визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин был принят в Саудовской Аравии с большой торжественностью, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями…", - написал Филиппо. При этом визит российского лидера состоялся на фоне утверждений, что Москва "изолирована на международной арене" и стала "жертвой ужасных санкций Урсулы (главы ЕК фон дер Ляйен. – ред.)", сыронизировал он.
"Какая глупость! Мы должны полностью и быстро сменить курс", - добавил политик.
Путин в среду прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Перед этим в тот же день российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин
Вчера, 20:17
 
В миреСаудовская АравияФранцияРоссияВладимир ПутинФлориан ФилиппоЕврокомиссияОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала