https://ria.ru/20231207/puteshestviya-1914287474.html

Названы самые популярные направления России для новогоднего отдыха

Названы самые популярные направления России для новогоднего отдыха - РИА Новости, 07.12.2023

Названы самые популярные направления России для новогоднего отдыха

Продажи новогодних и каникулярных туров по России с конца ноября вышли на пиковые показатели, многое уже продано, но выбор еще есть, помимо традиционно... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:10

2023-12-07T11:10

2023-12-07T11:10

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Продажи новогодних и каникулярных туров по России с конца ноября вышли на пиковые показатели, многое уже продано, но выбор еще есть, помимо традиционно популярных в это время года Сочи, Кавминвод и Великого Устюга, в число хитов вошли Северный Кавказ и Сахалин, сообщает пресс-служба РСТ.В компании "Алеан" на Новый год и январские каникулы самыми востребованными остаются традиционные направления: Краснодарский край (35 процентов от всех новогодних бронирований), Кавминводы (11 процентов), Подмосковье (семь процентов), Москва (четыре), Санкт-Петербург, Крым и Тюменская область (по два процента). Спросом пользуются туры по Золотому кольцу, в Казань, Калининград, на Алтай, Байкал, в Карелию, в Мурманскую область и Великий Устюг в Вологодской области."В последнюю неделю продажи туров по России значительно оживились. В сравнении с прошлым годом топ самых популярных направлений практически не изменился. Прежде всего, это Сочи, на него приходится 26 процентов всех новогодних бронирований. В то же время видим существенный прирост по Москве, которая опередила Крым и Тюменскую область, – подчеркнула PR-директор Ирина Романова. – Кроме того, туристы стали активнее спрашивать прежде нетипичные для новогодних каникул Дагестан, Адыгею или Сахалин".Относительно прошлого года новогодние цены по внутренним направлениям выросли в пределах 10-20 процентов. Сейчас стоимость праздничных туров в Москву колеблется от 23,7 до 64,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербург – от 20,6 до 73,2 тысячи рублей. Отдохнуть в Анапе и Геленджике в среднем обойдется от 30 до 93 тысяч, Красной Поляне – от 68 до 165 тысяч рублей. Относительно бюджетной будет встреча Нового года в Абхазии, стоимость тура составит от 12,5 до 30 тысяч рублей на человека.У "Интуриста" продажи новогодних туров по России начались еще в августе и в начале декабря идут уже в пиковом режиме. На первом месте по объемам бронирования Сочи, на втором –экскурсионные путешествия по всей стране. Также в числе лидеров – Крым, Анапа, Санкт-Петербург и Москва."Крым привлекает прежде всего низкой стоимостью размещения. А среди экскурсионных туров безоговорочный лидер – Великий Устюг, здесь средняя продолжительность равна трем дням, средний чек – 32,2 тысячи рублей, рост продаж сдерживает только ограниченность номерного фонда", – рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.Второе и третье место по объему продаж у туроператора занимают Москва и Санкт-Петербург. Также среди городов популярны Казань и Калининград, экскурсионные туры в Северную Осетию и республики Северного Кавказа. Востребованы поездки на Алтай, в Карелию, по городам Золотого кольца, на озеро Байкал и Сахалин.Как рассказала PR-директор компании Fun&Sun Ольга Иванова, у туроператора на Новый год лидирует приморский кластер Сочи, далее идет горный курорт Шерегеш в Кузбассе, потом – горный кластер Сочи, Анапа, Великий Устюг, Казань и Москва."На экскурсионные программы хороший спрос как в рамках наших блочных программ в Казань, Карелию, Дагестан, так и на городские туры в Москву и Санкт-Петербург. Также есть запросы на Мурманск, Камчатку, Сахалин и Байкал", – отметила она.В компании "Русский Экспресс" пятерка самых популярных новогодних направлений традиционна: Сочи, Красная Поляна, Анапа, Домбай и Абхазия. По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, в Абхазии популярны короткие туры на празднование Нового года. Востребованы также отели Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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