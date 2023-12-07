https://ria.ru/20231207/puteshestviya-1914287474.html
Названы самые популярные направления России для новогоднего отдыха
Названы самые популярные направления России для новогоднего отдыха - РИА Новости, 07.12.2023
Названы самые популярные направления России для новогоднего отдыха
Продажи новогодних и каникулярных туров по России с конца ноября вышли на пиковые показатели, многое уже продано, но выбор еще есть, помимо традиционно... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:10
2023-12-07T11:10
2023-12-07T11:10
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туристы
новый год
российский союз туриндустрии (рст)
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куда поехать в выходные
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Продажи новогодних и каникулярных туров по России с конца ноября вышли на пиковые показатели, многое уже продано, но выбор еще есть, помимо традиционно популярных в это время года Сочи, Кавминвод и Великого Устюга, в число хитов вошли Северный Кавказ и Сахалин, сообщает пресс-служба РСТ.В компании "Алеан" на Новый год и январские каникулы самыми востребованными остаются традиционные направления: Краснодарский край (35 процентов от всех новогодних бронирований), Кавминводы (11 процентов), Подмосковье (семь процентов), Москва (четыре), Санкт-Петербург, Крым и Тюменская область (по два процента). Спросом пользуются туры по Золотому кольцу, в Казань, Калининград, на Алтай, Байкал, в Карелию, в Мурманскую область и Великий Устюг в Вологодской области."В последнюю неделю продажи туров по России значительно оживились. В сравнении с прошлым годом топ самых популярных направлений практически не изменился. Прежде всего, это Сочи, на него приходится 26 процентов всех новогодних бронирований. В то же время видим существенный прирост по Москве, которая опередила Крым и Тюменскую область, – подчеркнула PR-директор Ирина Романова. – Кроме того, туристы стали активнее спрашивать прежде нетипичные для новогодних каникул Дагестан, Адыгею или Сахалин".Относительно прошлого года новогодние цены по внутренним направлениям выросли в пределах 10-20 процентов. Сейчас стоимость праздничных туров в Москву колеблется от 23,7 до 64,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербург – от 20,6 до 73,2 тысячи рублей. Отдохнуть в Анапе и Геленджике в среднем обойдется от 30 до 93 тысяч, Красной Поляне – от 68 до 165 тысяч рублей. Относительно бюджетной будет встреча Нового года в Абхазии, стоимость тура составит от 12,5 до 30 тысяч рублей на человека.У "Интуриста" продажи новогодних туров по России начались еще в августе и в начале декабря идут уже в пиковом режиме. На первом месте по объемам бронирования Сочи, на втором –экскурсионные путешествия по всей стране. Также в числе лидеров – Крым, Анапа, Санкт-Петербург и Москва."Крым привлекает прежде всего низкой стоимостью размещения. А среди экскурсионных туров безоговорочный лидер – Великий Устюг, здесь средняя продолжительность равна трем дням, средний чек – 32,2 тысячи рублей, рост продаж сдерживает только ограниченность номерного фонда", – рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.Второе и третье место по объему продаж у туроператора занимают Москва и Санкт-Петербург. Также среди городов популярны Казань и Калининград, экскурсионные туры в Северную Осетию и республики Северного Кавказа. Востребованы поездки на Алтай, в Карелию, по городам Золотого кольца, на озеро Байкал и Сахалин.Как рассказала PR-директор компании Fun&Sun Ольга Иванова, у туроператора на Новый год лидирует приморский кластер Сочи, далее идет горный курорт Шерегеш в Кузбассе, потом – горный кластер Сочи, Анапа, Великий Устюг, Казань и Москва."На экскурсионные программы хороший спрос как в рамках наших блочных программ в Казань, Карелию, Дагестан, так и на городские туры в Москву и Санкт-Петербург. Также есть запросы на Мурманск, Камчатку, Сахалин и Байкал", – отметила она.В компании "Русский Экспресс" пятерка самых популярных новогодних направлений традиционна: Сочи, Красная Поляна, Анапа, Домбай и Абхазия. По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, в Абхазии популярны короткие туры на празднование Нового года. Востребованы также отели Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
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туризм, новости - туризм, туристы, новый год, российский союз туриндустрии (рст), куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Новый год, Российский союз туриндустрии (РСТ), куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в России
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Продажи новогодних и каникулярных туров по России с конца ноября вышли на пиковые показатели, многое уже продано, но выбор еще есть, помимо традиционно популярных в это время года Сочи, Кавминвод и Великого Устюга, в число хитов вошли Северный Кавказ и Сахалин, сообщает пресс-служба РСТ.
В компании "Алеан" на Новый год и январские каникулы самыми востребованными остаются традиционные направления: Краснодарский край
(35 процентов от всех новогодних бронирований), Кавминводы (11 процентов), Подмосковье
(семь процентов), Москва
(четыре), Санкт-Петербург
, Крым и Тюменская область
(по два процента). Спросом пользуются туры по Золотому кольцу, в Казань
, Калининград
, на Алтай, Байкал
, в Карелию, в Мурманскую область
и Великий Устюг в Вологодской области
.
"В последнюю неделю продажи туров по России значительно оживились. В сравнении с прошлым годом топ самых популярных направлений практически не изменился. Прежде всего, это Сочи, на него приходится 26 процентов всех новогодних бронирований. В то же время видим существенный прирост по Москве, которая опередила Крым и Тюменскую область, – подчеркнула PR-директор Ирина Романова. – Кроме того, туристы стали активнее спрашивать прежде нетипичные для новогодних каникул Дагестан, Адыгею или Сахалин".
Относительно прошлого года новогодние цены по внутренним направлениям выросли в пределах 10-20 процентов. Сейчас стоимость праздничных туров в Москву колеблется от 23,7 до 64,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербург – от 20,6 до 73,2 тысячи рублей. Отдохнуть в Анапе
и Геленджике
в среднем обойдется от 30 до 93 тысяч, Красной Поляне – от 68 до 165 тысяч рублей. Относительно бюджетной будет встреча Нового года в Абхазии
, стоимость тура составит от 12,5 до 30 тысяч рублей на человека.
У "Интуриста
" продажи новогодних туров по России начались еще в августе и в начале декабря идут уже в пиковом режиме. На первом месте по объемам бронирования Сочи, на втором –экскурсионные путешествия по всей стране. Также в числе лидеров – Крым, Анапа, Санкт-Петербург и Москва.
"Крым привлекает прежде всего низкой стоимостью размещения. А среди экскурсионных туров безоговорочный лидер – Великий Устюг, здесь средняя продолжительность равна трем дням, средний чек – 32,2 тысячи рублей, рост продаж сдерживает только ограниченность номерного фонда", – рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.
Второе и третье место по объему продаж у туроператора занимают Москва и Санкт-Петербург. Также среди городов популярны Казань и Калининград, экскурсионные туры в Северную Осетию и республики Северного Кавказа. Востребованы поездки на Алтай, в Карелию, по городам Золотого кольца, на озеро Байкал и Сахалин.
Как рассказала PR-директор компании Fun&Sun Ольга Иванова, у туроператора на Новый год лидирует приморский кластер Сочи, далее идет горный курорт Шерегеш в Кузбассе, потом – горный кластер Сочи, Анапа, Великий Устюг, Казань и Москва.
"На экскурсионные программы хороший спрос как в рамках наших блочных программ в Казань, Карелию, Дагестан, так и на городские туры в Москву и Санкт-Петербург. Также есть запросы на Мурманск
, Камчатку
, Сахалин и Байкал", – отметила она.
В компании "Русский Экспресс" пятерка самых популярных новогодних направлений традиционна: Сочи, Красная Поляна
, Анапа, Домбай
и Абхазия. По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, в Абхазии популярны короткие туры на празднование Нового года. Востребованы также отели Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
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