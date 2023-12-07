"Прежде было немыслимо". Пушков указал на драматический сдвиг в США
Пушков: блокирование помощи Израилю говорит о политическом сдвиге в США
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Блокирование республиканцами запрошенного Белым домом пакета помощи Украине и Израилю из-за спора о южной границе говорит о "драматическом сдвиге" политических координат в США, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, без решения вопроса о границе Джо Байдену, вероятно, не удастся "продавить" поддержку Украины, такова "единая, консолидированная позиция республиканцев". "Это возможность для них показать свою силу и влияние перед выборами. Это повод шантажировать администрацию Байдена, заставить ее пойти на серьезные уступки", - указал сенатор.
При этом для сторонников экс-президента Дональда Трампа из числа правых республиканцев это еще и способ как можно дольше "держать" финансирование Украины в подвешенном состоянии.
"Сам факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США", - подчеркнул Пушков.
Как напомнил сенатор, в своем последнем интервью бывший госсекретарь Генри Киссинджер говорил о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Ричарда Никсона в США было все же "какое-то единство". "Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе", - резюмировал он.
В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины Байден ранее выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
При этом накануне законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Украины и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, контролируемого однопартийцами Байдена, его рассмотрение было заблокировано.