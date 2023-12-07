Рейтинг@Mail.ru
"Прежде было немыслимо". Пушков указал на драматический сдвиг в США - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/pushkov-1914256428.html
"Прежде было немыслимо". Пушков указал на драматический сдвиг в США
"Прежде было немыслимо". Пушков указал на драматический сдвиг в США - РИА Новости, 07.12.2023
"Прежде было немыслимо". Пушков указал на драматический сдвиг в США
Блокирование республиканцами запрошенного Белым домом пакета помощи Украине и Израилю из-за спора о южной границе говорит о "драматическом сдвиге" политических... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:32
2023-12-07T06:32
в мире
украина
сша
израиль
джо байден
алексей пушков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Блокирование республиканцами запрошенного Белым домом пакета помощи Украине и Израилю из-за спора о южной границе говорит о "драматическом сдвиге" политических координат в США, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.По его словам, без решения вопроса о границе Джо Байдену, вероятно, не удастся "продавить" поддержку Украины, такова "единая, консолидированная позиция республиканцев". "Это возможность для них показать свою силу и влияние перед выборами. Это повод шантажировать администрацию Байдена, заставить ее пойти на серьезные уступки", - указал сенатор.При этом для сторонников экс-президента Дональда Трампа из числа правых республиканцев это еще и способ как можно дольше "держать" финансирование Украины в подвешенном состоянии."Сам факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США", - подчеркнул Пушков.Как напомнил сенатор, в своем последнем интервью бывший госсекретарь Генри Киссинджер говорил о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Ричарда Никсона в США было все же "какое-то единство". "Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе", - резюмировал он.В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины Байден ранее выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.При этом накануне законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Украины и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, контролируемого однопартийцами Байдена, его рассмотрение было заблокировано.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914254321.html
https://ria.ru/20231207/antonov-1914252554.html
украина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, израиль, джо байден, алексей пушков, дональд трамп
В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Алексей Пушков, Дональд Трамп
"Прежде было немыслимо". Пушков указал на драматический сдвиг в США

Пушков: блокирование помощи Израилю говорит о политическом сдвиге в США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Блокирование республиканцами запрошенного Белым домом пакета помощи Украине и Израилю из-за спора о южной границе говорит о "драматическом сдвиге" политических координат в США, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, без решения вопроса о границе Джо Байдену, вероятно, не удастся "продавить" поддержку Украины, такова "единая, консолидированная позиция республиканцев". "Это возможность для них показать свою силу и влияние перед выборами. Это повод шантажировать администрацию Байдена, заставить ее пойти на серьезные уступки", - указал сенатор.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими
05:57
При этом для сторонников экс-президента Дональда Трампа из числа правых республиканцев это еще и способ как можно дольше "держать" финансирование Украины в подвешенном состоянии.
"Сам факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США", - подчеркнул Пушков.
Как напомнил сенатор, в своем последнем интервью бывший госсекретарь Генри Киссинджер говорил о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Ричарда Никсона в США было все же "какое-то единство". "Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе", - резюмировал он.
В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины Байден ранее выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
При этом накануне законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Украины и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, контролируемого однопартийцами Байдена, его рассмотрение было заблокировано.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
05:05
 
В миреУкраинаСШАИзраильДжо БайденАлексей ПушковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала