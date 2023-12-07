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СМИ: ВСУ жалуются, что не получают снабжение из-за протестов на границе - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/protesty-1914366559.html
СМИ: ВСУ жалуются, что не получают снабжение из-за протестов на границе
СМИ: ВСУ жалуются, что не получают снабжение из-за протестов на границе - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: ВСУ жалуются, что не получают снабжение из-за протестов на границе
Украинские военные жалуются на то, что не получают необходимое военное оборудование из-за протеста польских водителей-дальнобойщиков, которые блокируют границу... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:33
2023-12-07T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что не получают необходимое военное оборудование из-за протеста польских водителей-дальнобойщиков, которые блокируют границу с Украиной, сообщает газета New York Times. Ранее агентство Рейтер передавало, что благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь украинским войскам, столкнулись с задержками в поставках критически важного оборудования, включая беспилотники и электронику, из-за протеста польских водителей-дальнобойщиков, блокирующих границу с Украиной. "Хотя медицинские, военные и некоторые продовольственные товары должны быть освобождены от блокады водителей, украинские солдаты, добровольцы и владельцы предприятий говорят, что хаос начинает наносить урон и без того ненадежным линиям поставок", - говорится в сообщении издания. Один украинский солдат по имени Владимир указал на то, что границы Украины блокируются в один из самых сложных моментов конфликта. Другой солдат, Александр, рассказал газете, что его подразделение не может получить приборы ночного видения, поскольку они застряли на границе. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231206/granitsa-1914020328.html
https://ria.ru/20231205/polsha-1913894406.html
https://ria.ru/20231202/problemy-1913297244.html
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: ВСУ жалуются, что не получают снабжение из-за протестов на границе

NYT: ВСУ жалуются, что не получают снабжение из-за протестов на границе

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что не получают необходимое военное оборудование из-за протеста польских водителей-дальнобойщиков, которые блокируют границу с Украиной, сообщает газета New York Times.
Ранее агентство Рейтер передавало, что благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь украинским войскам, столкнулись с задержками в поставках критически важного оборудования, включая беспилотники и электронику, из-за протеста польских водителей-дальнобойщиков, блокирующих границу с Украиной.
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"Хотя медицинские, военные и некоторые продовольственные товары должны быть освобождены от блокады водителей, украинские солдаты, добровольцы и владельцы предприятий говорят, что хаос начинает наносить урон и без того ненадежным линиям поставок", - говорится в сообщении издания.
Один украинский солдат по имени Владимир указал на то, что границы Украины блокируются в один из самых сложных моментов конфликта. Другой солдат, Александр, рассказал газете, что его подразделение не может получить приборы ночного видения, поскольку они застряли на границе.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
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В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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