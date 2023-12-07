https://ria.ru/20231207/protest-1914461979.html
Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища
Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища - РИА Новости, 07.12.2023
Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища
Сотрудники транспортных компаний — подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies с 4 декабря блокируют три нефтехранилища в регионе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:26
2023-12-07T18:26
2023-12-07T20:20
в мире
иль-де-франс
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658811_0:60:3306:1920_1920x0_80_0_0_89052b9a7c0382c063f001747cf91e52.jpg
ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники транспортных компаний — подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies с 4 декабря блокируют три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс, пишет газета Figaro.По данным издания, в забастовке участвуют около 150 водителей цистерн.Как рассказали сами сотрудники, они протестуют против требования TotalEnergies установить в салонах грузовиков камеру, которая активируется в чрезвычайных ситуациях и при первых признаках усталости водителя. С критикой этой меры выступил и профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), указав на посягательство на личную жизнь, отмечается в статье.В итоге руководство TotalEnergies приостановило установку устройств и заявило о готовности к диалогу. В компании также заверили потребителей в отсутствии угроз нехватки топлива, резюмировалось в материале.
https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html
иль-де-франс
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658811_333:0:2973:1980_1920x0_80_0_0_5cb256ad34d97a209c14c3ce917283b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иль-де-франс, париж
В мире, Иль-де-Франс, Париж
Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища
Figaro: во Франции сотрудники TotalEnergies заблокировали три нефтехранилища
ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости.
Сотрудники транспортных компаний — подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies с 4 декабря блокируют три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс, пишет газета Figaro
.
По данным издания, в забастовке участвуют около 150 водителей цистерн.
Как рассказали сами сотрудники, они протестуют против требования TotalEnergies установить в салонах грузовиков камеру, которая активируется в чрезвычайных ситуациях и при первых признаках усталости водителя.
С критикой этой меры выступил и профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), указав на посягательство на личную жизнь, отмечается в статье.
В итоге руководство TotalEnergies приостановило установку устройств и заявило о готовности к диалогу. В компании также заверили потребителей в отсутствии угроз нехватки топлива, резюмировалось в материале.
На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу