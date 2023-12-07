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Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища - РИА Новости, 07.12.2023
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18:26 07.12.2023 (обновлено: 20:20 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/protest-1914461979.html
Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища
Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища - РИА Новости, 07.12.2023
Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища
Сотрудники транспортных компаний — подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies с 4 декабря блокируют три нефтехранилища в регионе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:26
2023-12-07T20:20
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ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники транспортных компаний — подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies с 4 декабря блокируют три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс, пишет газета Figaro.По данным издания, в забастовке участвуют около 150 водителей цистерн.Как рассказали сами сотрудники, они протестуют против требования TotalEnergies установить в салонах грузовиков камеру, которая активируется в чрезвычайных ситуациях и при первых признаках усталости водителя. С критикой этой меры выступил и профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), указав на посягательство на личную жизнь, отмечается в статье.В итоге руководство TotalEnergies приостановило установку устройств и заявило о готовности к диалогу. В компании также заверили потребителей в отсутствии угроз нехватки топлива, резюмировалось в материале.
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в мире, иль-де-франс, париж
В мире, Иль-де-Франс, Париж
Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища

Figaro: во Франции сотрудники TotalEnergies заблокировали три нефтехранилища

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Париже
Сотрудники полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники транспортных компаний — подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies с 4 декабря блокируют три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс, пишет газета Figaro.
По данным издания, в забастовке участвуют около 150 водителей цистерн.
Как рассказали сами сотрудники, они протестуют против требования TotalEnergies установить в салонах грузовиков камеру, которая активируется в чрезвычайных ситуациях и при первых признаках усталости водителя.
С критикой этой меры выступил и профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), указав на посягательство на личную жизнь, отмечается в статье.
В итоге руководство TotalEnergies приостановило установку устройств и заявило о готовности к диалогу. В компании также заверили потребителей в отсутствии угроз нехватки топлива, резюмировалось в материале.
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