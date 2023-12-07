https://ria.ru/20231207/protest-1914461979.html

Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища

Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища - РИА Новости, 07.12.2023

Во Франции протестующие начали блокировать нефтехранилища

Сотрудники транспортных компаний — подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies с 4 декабря блокируют три нефтехранилища в регионе... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:26

2023-12-07T18:26

2023-12-07T20:20

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ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники транспортных компаний — подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies с 4 декабря блокируют три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс, пишет газета Figaro.По данным издания, в забастовке участвуют около 150 водителей цистерн.Как рассказали сами сотрудники, они протестуют против требования TotalEnergies установить в салонах грузовиков камеру, которая активируется в чрезвычайных ситуациях и при первых признаках усталости водителя. С критикой этой меры выступил и профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), указав на посягательство на личную жизнь, отмечается в статье.В итоге руководство TotalEnergies приостановило установку устройств и заявило о готовности к диалогу. В компании также заверили потребителей в отсутствии угроз нехватки топлива, резюмировалось в материале.

https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html

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в мире, иль-де-франс, париж