https://ria.ru/20231207/programma_loyalnosti_psb-1914462375.html

ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов

ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов - РИА Новости, 07.12.2023

ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов

Инвестиционное подразделение ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустило программу лояльности "Клуб Благосостояния" (18+) для состоятельных клиентов, основанную на... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:28

2023-12-07T18:28

2023-12-07T18:28

псб (банк псб)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Инвестиционное подразделение ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустило программу лояльности "Клуб Благосостояния" (18+) для состоятельных клиентов, основанную на эксклюзивных финансовых и сервисных привилегиях для участников в рамках единой экосистемы инвестиционных продуктов и услуг ПСБ Благосостояние, сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты получают полный спектр премиальных инвестиционных сервисов, таких как персональный сервис по управлению активами и сопровождению инвестиционного портфеля, детальная аналитика фондового рынка, актуальная подборка инвестиционных идей, новые инфраструктурные и цифровые решения. Кроме того, в рамках новой программы лояльности клиенты могут посещать закрытые образовательные мероприятия, получать приглашения на культурные и гастрономические события, закрытые встречи дискуссионного клуба с участием партнеров, известных спикеров и различных экспертов, а также приглашенных гостей клуба, говорится в сообщении. "ПСБ предлагает не только развитую продуктовую линейку инвестиционных продуктов и сервисов, но и концептуальный новый подход к наполнению программ лояльности. "Клуб Благосостояния" - особая среда для развития, обмена опытом, живого общения частных инвесторов, роста личного капитала и получения инвестиционного дохода. В основе креативной концепции лежит идея развития национального достояния России – богатства природы, многогранной истории и русской культуры, достижений наших соотечественников в области науки и техники, и встречи клуба будут посвящены этим знаковым событиям, а также интересным российскими традициям. Мы планируем постоянно развивать программу и наполнять ее новыми мероприятиями и персональными предложениями, рассчитываем, что она будет позитивно воспринята клиентами и обеспечит им еще больший комфорт", – отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев, его слова привели в пресс-службе. Там добавили, что "Клуб Благосостояния" имеет три премиальных пакета участия. Первый пакет – "Серебряный", средний – "Золотой" и высший – "Платиновый". Объем привилегий участников определяется в зависимости от размера инвестиционных активов, находящихся под управлением ПСБ Благосостояние, а набор сервисных возможностей увеличивается с каждым уровнем. Клиенты ПСБ Благосостояние подключаются к программе лояльности автоматически. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912 erid: 4CQwVszH9pWuorxsn3B

https://ria.ru/20230907/schet-1894690449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псб (банк псб), финансы, инвестиции, промсвязьбанк, экономика