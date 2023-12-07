https://ria.ru/20231207/programma_drozd-1914466340.html
Воспитанники программы "ДРОЗД" посетили храм Христа Спасителя в Москве
Воспитанники программы "ДРОЗД" посетили храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 07.12.2023
Воспитанники программы "ДРОЗД" посетили храм Христа Спасителя в Москве
Воспитанники спортивных секций и творческих студий программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) в рамках программы юбилейного... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:46
2023-12-07T18:46
2023-12-07T18:46
движение "дрозд"
дети
храм христа спасителя
москва
фосагро
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воспитанники спортивных секций и творческих студий программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) в рамках программы юбилейного спортивно-образовательного фестиваля, посвященного 20-летию проекта, посетили храм Христа Спасителя в Москве, сообщает пресс-служба холдинга "Фосагро". Более 200 воспитанников "ДРОЗДа" из Кировска, Апатитов, Волхова, Череповца и Балакова посетили Москву в рамках спортивно-образовательного фестиваля, программа которого включает целый ряд экскурсий, встреч с прославленными спортсменами, выступлений и конкурсов. Визит в столицу начался с посещения главного православного собора страны – храма Христа Спасителя. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встречу с детьми провел епископ Истринский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Серафим (Владимир Амельченков). "Мне очень приятно сегодня встречать вас здесь в Соборном храме Христа Спасителя. Перед нашей встречей я ознакомился с тем, в каких школах вы обучаетесь, чему вы посвящаете свое время и меня порадовало то, что все вы стараетесь сопрягать стремление к науке, занятию спортом, а также возрастание в духовной и патриотической плоскости. Это очень правильно, ибо только в этом случае, всестороннего развития человеческая личность может правильно формироваться, развиваться и духовно, и физически, и нравственно, и разумно", - сказал священнослужитель. Он добавил, что молодые люди стараются найти для себя ответы на то, как стать счастливым, в чем заключается смысл жизни, как достичь благополучия. "Это все – правильные вопросы, на которые, действительно, нужно искать ответы, но эти ответы не лежат в какой-то одной плоскости. Человек, действительно, может обрести счастье, благополучие, может ответить на вопросы о смысле жизни только в том случае, если он старается быть развитым всесторонне, если он старается одновременно постигать науку, развиваться творчески и совершенствоваться духовно", - подчеркнул епископ. Присутствующие на встрече педагоги, тренеры и воспитанники "ДРОЗДа" задали ему целый ряд вопросов. Епископ Серафим поблагодарил учащегося медиашколы "ДРОЗД-Хибины" Дмитрия Смагина за вопрос о сути и смысле ошибок, совершаемых человеком на жизненном пути. "Многие ученые совершили ошибки и эти ошибки в будущем приводят науку к развитию. Как вы считаете, все ошибки – это грех, или все же ошибки наставляют нас на путь истинный?" - спросил Смагин. Священнослужитель поблагодарил его за глубокий религиозный, философский и культурологический вопрос. "Жизнь человека заключается не в том, чтобы не сотворить никаких ошибок, а в том, чтобы суметь эти ошибки, по возможности, исправить, и сделать для себя правильные выводы", - ответил епископ Серафим. Он подчеркнул, что христианская аскетика учит людей тому, чтобы преодолевать все ошибки и промахи, так как Бог судит о человеке не по тому, сколько раз он упал, а по тому, сколько раз он поднялся, как провел работу по исправлению ошибок и сделал ли правильные выводы. В завершение встречи, длившейся более часа, епископ Серафим вручил всем детям иконы Спаса Нерукотворного с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Затем для воспитанников "ДРОЗДа" была проведена экскурсия, в ходе которой дети познакомились с историей храма, приобщились к святыням, смогли поставить свечи к иконам.
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движение "дрозд", дети, храм христа спасителя, москва, фосагро
Движение "ДРОЗД", Дети, Храм Христа Спасителя, Москва, ФосАгро
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воспитанники спортивных секций и творческих студий программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) в рамках программы юбилейного спортивно-образовательного фестиваля, посвященного 20-летию проекта, посетили храм Христа Спасителя в Москве, сообщает пресс-служба холдинга "Фосагро".
Более 200 воспитанников "ДРОЗДа" из Кировска
, Апатитов, Волхова
, Череповца
и Балакова
посетили Москву в рамках спортивно-образовательного фестиваля, программа которого включает целый ряд экскурсий, встреч с прославленными спортсменами, выступлений и конкурсов. Визит в столицу начался с посещения главного православного собора страны – храма Христа Спасителя.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встречу с детьми провел епископ Истринский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Серафим (Владимир Амельченков).
"Мне очень приятно сегодня встречать вас здесь в Соборном храме Христа Спасителя. Перед нашей встречей я ознакомился с тем, в каких школах вы обучаетесь, чему вы посвящаете свое время и меня порадовало то, что все вы стараетесь сопрягать стремление к науке, занятию спортом, а также возрастание в духовной и патриотической плоскости. Это очень правильно, ибо только в этом случае, всестороннего развития человеческая личность может правильно формироваться, развиваться и духовно, и физически, и нравственно, и разумно", - сказал священнослужитель.
Он добавил, что молодые люди стараются найти для себя ответы на то, как стать счастливым, в чем заключается смысл жизни, как достичь благополучия.
"Это все – правильные вопросы, на которые, действительно, нужно искать ответы, но эти ответы не лежат в какой-то одной плоскости. Человек, действительно, может обрести счастье, благополучие, может ответить на вопросы о смысле жизни только в том случае, если он старается быть развитым всесторонне, если он старается одновременно постигать науку, развиваться творчески и совершенствоваться духовно", - подчеркнул епископ.
Всероссийская программа ДРОЗД отметила свое 20-летие фестивалем в Балакове
Присутствующие на встрече педагоги, тренеры и воспитанники "ДРОЗДа" задали ему целый ряд вопросов.
Епископ Серафим поблагодарил учащегося медиашколы "ДРОЗД-Хибины" Дмитрия Смагина за вопрос о сути и смысле ошибок, совершаемых человеком на жизненном пути.
"Многие ученые совершили ошибки и эти ошибки в будущем приводят науку к развитию. Как вы считаете, все ошибки – это грех, или все же ошибки наставляют нас на путь истинный?" - спросил Смагин.
Священнослужитель поблагодарил его за глубокий религиозный, философский и культурологический вопрос.
"Жизнь человека заключается не в том, чтобы не сотворить никаких ошибок, а в том, чтобы суметь эти ошибки, по возможности, исправить, и сделать для себя правильные выводы", - ответил епископ Серафим.
Он подчеркнул, что христианская аскетика учит людей тому, чтобы преодолевать все ошибки и промахи, так как Бог судит о человеке не по тому, сколько раз он упал, а по тому, сколько раз он поднялся, как провел работу по исправлению ошибок и сделал ли правильные выводы.
В завершение встречи, длившейся более часа, епископ Серафим вручил всем детям иконы Спаса Нерукотворного с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Затем для воспитанников "ДРОЗДа" была проведена экскурсия, в ходе которой дети познакомились с историей храма, приобщились к святыням, смогли поставить свечи к иконам.