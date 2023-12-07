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Войлуков: разнящиеся прогнозы ЦБ больше дестабилизируют, чем помогают рынку - РИА Новости, 07.12.2023
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14:01 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/prognozy_tsb-1914353602.html
Войлуков: разнящиеся прогнозы ЦБ больше дестабилизируют, чем помогают рынку
Войлуков: разнящиеся прогнозы ЦБ больше дестабилизируют, чем помогают рынку - РИА Новости, 07.12.2023
Войлуков: разнящиеся прогнозы ЦБ больше дестабилизируют, чем помогают рынку
Расходящиеся прогнозы ЦБ с реальностью в будущем – больше дестабилизируют, чем помогают рынку, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:01
2023-12-07T14:01
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расходящиеся прогнозы ЦБ с реальностью в будущем – больше дестабилизируют, чем помогают рынку, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, комментируя слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Ранее Пьянов в авторской колонке, опубликованной в преддверии XIV Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!", счел проблемой для кредитных организаций и заемщиков разные прогнозы ЦБ по ключевой ставке и инфляции. "В целом, Дмитрий Пьянов во многом прав. Создается впечатление, что ЦБ больше опирается на быстрые, поспешные попытки решения вопроса, выдавая заведомо оптимистичные прогнозы-ориентиры (возвращение инфляции к 4-4,5% уже в 2024 году), сроки выхода, которых на плановые рубежи по факту будут неоднократно корректироваться и переноситься. И здесь вполне логично изначально признать, что срок возврата к целевой инфляции будет длиннее", – считает Войлуков. Он добавил, что формально ЦБ и так использует фактор предложения. А неформально смысл посыла заключается в менее резких и в более упреждающих движениях, основанных не столько на инфляции и ее ожиданиях, сколько на других индикаторах. Здесь ВТБ правы – качели без тормозов несут большие риски, чем те с которыми ЦБ пытается бороться. "Вмененная рента жилья – это порождение американской статистической мысли, которую в году ослабления России они всему миру навязали. К показателю есть вопросы, как к еще более удаляющему расчетное значение инфляции от реальной. Жилья на рынке много, а часть людей уехали за границу значительно увеличив количество предложений на рынке аренды. Соответственно арендные ставки не растут который год, а то и снижаются", – заключил спикер.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, втб
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, ВТБ

Войлуков: разнящиеся прогнозы ЦБ больше дестабилизируют, чем помогают рынку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расходящиеся прогнозы ЦБ с реальностью в будущем – больше дестабилизируют, чем помогают рынку, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, комментируя слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
Ранее Пьянов в авторской колонке, опубликованной в преддверии XIV Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!", счел проблемой для кредитных организаций и заемщиков разные прогнозы ЦБ по ключевой ставке и инфляции.
"В целом, Дмитрий Пьянов во многом прав. Создается впечатление, что ЦБ больше опирается на быстрые, поспешные попытки решения вопроса, выдавая заведомо оптимистичные прогнозы-ориентиры (возвращение инфляции к 4-4,5% уже в 2024 году), сроки выхода, которых на плановые рубежи по факту будут неоднократно корректироваться и переноситься. И здесь вполне логично изначально признать, что срок возврата к целевой инфляции будет длиннее", – считает Войлуков.
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Он добавил, что формально ЦБ и так использует фактор предложения. А неформально смысл посыла заключается в менее резких и в более упреждающих движениях, основанных не столько на инфляции и ее ожиданиях, сколько на других индикаторах. Здесь ВТБ правы – качели без тормозов несут большие риски, чем те с которыми ЦБ пытается бороться.
"Вмененная рента жилья – это порождение американской статистической мысли, которую в году ослабления России они всему миру навязали. К показателю есть вопросы, как к еще более удаляющему расчетное значение инфляции от реальной. Жилья на рынке много, а часть людей уехали за границу значительно увеличив количество предложений на рынке аренды. Соответственно арендные ставки не растут который год, а то и снижаются", – заключил спикер.
 
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