https://ria.ru/20231207/prognozy_tsb-1914353602.html

Войлуков: разнящиеся прогнозы ЦБ больше дестабилизируют, чем помогают рынку

Войлуков: разнящиеся прогнозы ЦБ больше дестабилизируют, чем помогают рынку - РИА Новости, 07.12.2023

Войлуков: разнящиеся прогнозы ЦБ больше дестабилизируют, чем помогают рынку

Расходящиеся прогнозы ЦБ с реальностью в будущем – больше дестабилизируют, чем помогают рынку, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:01

2023-12-07T14:01

2023-12-07T14:01

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россия

втб

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расходящиеся прогнозы ЦБ с реальностью в будущем – больше дестабилизируют, чем помогают рынку, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, комментируя слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Ранее Пьянов в авторской колонке, опубликованной в преддверии XIV Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!", счел проблемой для кредитных организаций и заемщиков разные прогнозы ЦБ по ключевой ставке и инфляции. "В целом, Дмитрий Пьянов во многом прав. Создается впечатление, что ЦБ больше опирается на быстрые, поспешные попытки решения вопроса, выдавая заведомо оптимистичные прогнозы-ориентиры (возвращение инфляции к 4-4,5% уже в 2024 году), сроки выхода, которых на плановые рубежи по факту будут неоднократно корректироваться и переноситься. И здесь вполне логично изначально признать, что срок возврата к целевой инфляции будет длиннее", – считает Войлуков. Он добавил, что формально ЦБ и так использует фактор предложения. А неформально смысл посыла заключается в менее резких и в более упреждающих движениях, основанных не столько на инфляции и ее ожиданиях, сколько на других индикаторах. Здесь ВТБ правы – качели без тормозов несут большие риски, чем те с которыми ЦБ пытается бороться. "Вмененная рента жилья – это порождение американской статистической мысли, которую в году ослабления России они всему миру навязали. К показателю есть вопросы, как к еще более удаляющему расчетное значение инфляции от реальной. Жилья на рынке много, а часть людей уехали за границу значительно увеличив количество предложений на рынке аренды. Соответственно арендные ставки не растут который год, а то и снижаются", – заключил спикер.

https://ria.ru/20231127/bank-1912113796.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, втб